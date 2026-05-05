Нутрициолог Ника Сергунина рекомендует приобретать арбузы в сезон их созревания и обращать внимание на внешний вид плода.

Ярко-красный цвет мякоти, фиолетовые оттенки или желтые волокна могут свидетельствовать о наличии нитратов в продукте.

«Нитраты представляют опасность, так как могут преобразовываться в нитриты, которые мешают гемоглобину переносить кислород. Это негативно сказывается на функционировании сердечно-сосудистой системы и иммунной системе», — отметила эксперт.

Тем не менее, специалист подчеркнула, что точно определить наличие нитратов в арбузе возможно только с помощью лабораторных анализов.