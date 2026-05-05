Названы продукты, способствующие снижению риска преждевременной смерти

Дата публикации: 05.05.2026
Старение — это естественный и неизбежный процесс. Однако чрезмерное потребление мяса может ускорить его. Врачи рекомендуют частично отказаться от мясных деликатесов в пользу продуктов, которые не только помогут продлить молодость организма, но и защитят от преждевременной смерти.

 

По словам врача-эндокринолога Зухры Павловой, отличной заменой обработанному мясу (сосискам, ветчине, бекону и шашлыкам) станет мелкая морская рыба. Она представляет собой неиссякаемый источник полезных для здоровья питательных веществ и витаминов, включая кальций, витамины B12 и омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). Недостаток этих компонентов может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний и других серьезных недугов.

В ходе ранее проведенных исследований ученые выяснили, какие изменения произойдут, если значительную часть мясных продуктов в рационе заменить на мелкую морскую рыбу — анчоусы, сардины, сельдь и мойву. По их расчетам, уже через два десятка лет такие изменения в питании могут спасти до 750 тысяч человек в мире ежегодно от преждевременной смерти.

Эксперт уточнила, что замена 8% потребляемого обработанного мяса на мелкую морскую рыбу может предотвратить 10% летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, количество смертей от инсультов, диабета 2 типа и рака кишечника снизится на один-два процента.

В своем Telegram-канале доктор Павлова подчеркивает, что полностью отказываться от красного мяса не следует, так как оно содержит легко усваиваемый белок и антиоксиданты. Важно правильно его готовить — запекать, варить или тушить. В таком виде оно будет полезным при употреблении один или два раза в неделю. В остальное время рекомендуется отдавать предпочтение рыбе, морепродуктам и белому мясу.

