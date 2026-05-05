Дело Эпштейна в Латвии: полиция нашла одну пострадавшую 1 814

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дело Эпштейна в Латвии: полиция нашла одну пострадавшую
ФОТО: пресс-фото

В ходе расследования, начатого по опубликованным в конце января новым материалам по делу осуждённого за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна, Государственная полиция (ГП) Латвии установила одну пострадавшую женщину — гражданку Латвии, сообщил в интервью передаче TV3 «900 секунд» начальник ГП Арманд Рукс, пишет ЛЕТА.

Пострадавшая была совершеннолетней, и её вербовал иностранец, которого полиция установила, сказал Рукс. Он отметил, что в деле Эпштейна ГП пока не установила ни одного гражданина Латвии, который был бы непосредственно причастен к вербовке девушек или женщин для отправки с целью сексуальной эксплуатации.

«Мы работали примерно с десятью лицами, которые были допрошены в контексте этого дела, в том числе с теми, кто публично высказывался», — добавил глава полиции.

Хотя ГП обратилась с запросами о правовой помощи к США, ответы пока не получены. Глава полиции допускает, что это может быть связано с большим количеством запросов из разных стран. Он уверен, что ответы обязательно будут получены. «В то же время мы не сидим сложа руки, продолжаем работать», — подчеркнул Рукс.

Как сообщалось, ГП начала уголовный процесс по новым материалам дела Эпштейна, опубликованным в конце января, в которых Латвия фигурирует как одно из возможных мест вербовки несовершеннолетних девушек.

Как сообщили в ГП, 4 февраля, по согласованию с прокуратурой, в Управлении по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями был начат уголовный процесс в связи с опубликованными на официальном сайте Федерального бюро расследований США (FBI) материалами о созданной Эпштейном преступной сети и вербовке нескольких лиц, в том числе возможной вербовке граждан Латвии для отправки в США с целью сексуальной эксплуатации.

В настоящее время уголовный процесс квалифицирован по статье Уголовного закона о торговле людьми.

#Латвия #уголовный процесс #преступления #торговля людьми
