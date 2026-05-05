Полиция Берлина планирует вновь ввести ограничения на демонстрацию советской и российской символики в дни 8–9 мая. Как сообщает Berliner Morgenpost, запреты будут действовать на ключевых военных мемориалах города.

«Флаги и знамена бывшего Советского Союза, Беларуси и Чеченской Республики должны быть запрещены… Кроме того, запрет включает ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков отличия, “демонстрацию символов “V” или “Z” по отдельности или на видном месте”, а также демонстрацию … георгиевских ленточек», — говорится в материале.

Представитель полиции сообщил газете, что запреты будут действовать на мемориалах в Тиргартене, Трептов-парке и в парке Шенхольцер-Хайде. Соответствующие распоряжения будут опубликованы в ближайшие дни. Сообщается, что при подготовке запретов полиция опиралась на ограничения прошлых лет.

Ограничения повторяют практику прошлых лет и направлены на предотвращение возможных конфликтов в памятные даты. При этом для дипломатов и ветеранов Второй мировой войны предусмотрены отдельные исключения.