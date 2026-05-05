У самца суматранского орангутана по имени Ракус, живущего на охраняемой территории джунглей индонезийского острова Суматра, после конфликта с другим самцом образовалась значительная мокнущая рана под глазом.

Биологи из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка (Германия) и их индонезийские коллеги, наблюдая за этой группой орангутанов, были поражены тем, что всего через три дня после получения ранения Ракус начал процесс самолечения. Он стал срывать листья тропической лианы Fibraurea tinctoria, тщательно их пережевывать, а затем выжимать полученный сок на свою рану. В конечном итоге, Ракус полностью покрыл всю область раны измельченными листьями этой лианы.

В течение следующих пяти дней рана полностью зажила, оставаясь при этом чистой, без каких-либо признаков инфекции, что отметили исследователи.

Fibraurea tinctoria славится своими обезболивающими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Это растение активно используется в традиционной медицине Юго-Восточной Азии для лечения различных заболеваний, включая малярию.

Анализ химических соединений, содержащихся в листьях Fibraurea tinctoria, показал наличие алкалоидов, обладающих антибактериальной, противогрибковой, противовоспалительной и антиоксидантной активностью. Это делает растение идеальным средством для лечения ран, как отмечают авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports.

До настоящего времени ученые не наблюдали, чтобы человекообразные обезьяны целенаправленно использовали лекарственные растения для лечения своих травм. Неясно, смог ли Ракус самостоятельно понять, что Fibraurea tinctoria поможет ему, или же он перенял этот опыт от других орангутанов. Также остается вопросом, насколько распространено такое поведение среди этих приматов.

Исследователи не исключают, что способность распознавать лекарственные растения и использовать их для лечения ран могла быть присуща нашему общему предку с орангутанами.

Кто знает, возможно, в будущем орангутаны подскажут нам, как эффективно лечить пациентов с оспой обезьян.