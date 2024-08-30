Новый латвийский банк критикуют уже в первые дни работы. Причина - русский язык

В Латвии открылся новый банк «Indexo». Новое, к слову, чисто латвийское финансовое учреждение, сразу же подверглось резкой критике со стороны пользователей социальных сетей.

Причиной тому стал русский язык, общение на котором, как и прочие банки, предлагает «Indexo».

С самого утра местные языковые защитники пишут свои возмущения в адрес банка, угрожая, что никогда не откроют там счет, хотя до этого якобы об этом подумывали.

Super, Indexo tēmē uz Krievijas tirgu.

Piedodiet, @indexolv, pensijas otrais līmenis ies citur. Banka, kas strādā ar okupantiem, nav piemērots manu pensijas līdzekļu pārvaldnieks. Prasti Šleserbomži. https://t.co/f9EN75Htrn — Armands (@thearmi) August 29, 2024

Šis ir nepareizi, @indexolv

Nevēršu pie jums rēķinu, nevēršu gan. https://t.co/PBIOx1jJfO — Normunds Bergs (@normundsbergs) August 30, 2024

«Мы очень серьезно относимся к подаче финансовой информации. Мы стараемся преподнести информацию так, чтобы каждый человек с разной финансовой грамотностью мог получить правильную информацию и принять взвешенные решения. Мы следуем общепринятой в латвийском финансовом секторе практике, представляя самую актуальную информацию на нескольких языках», - написали представители банка.

Отметим, что в Латвии нет ни одного банка(кроме государственного Банка Латвии), где нет возможности выбора русского языка.