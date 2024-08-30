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Новый латвийский банк критикуют уже в первые дни работы. Причина - русский язык 1

Бизнес
Дата публикации: 30.08.2024
BB.LV
Новый латвийский банк критикуют уже в первые дни работы. Причина - русский язык

В Латвии открылся новый банк «Indexo». Новое, к слову, чисто латвийское финансовое учреждение, сразу же подверглось резкой критике со стороны пользователей социальных сетей.

Причиной тому стал русский язык, общение на котором, как и прочие банки, предлагает «Indexo».

С самого утра местные языковые защитники пишут свои возмущения в адрес банка, угрожая, что никогда не откроют там счет, хотя до этого якобы об этом подумывали.

«Мы очень серьезно относимся к подаче финансовой информации. Мы стараемся преподнести информацию так, чтобы каждый человек с разной финансовой грамотностью мог получить правильную информацию и принять взвешенные решения. Мы следуем общепринятой в латвийском финансовом секторе практике, представляя самую актуальную информацию на нескольких языках», - написали представители банка.

Отметим, что в Латвии нет ни одного банка(кроме государственного Банка Латвии), где нет возможности выбора русского языка.

#латышский язык #банки
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    30-го августа

    Ну понесут деньги и будут осуществлять операции там, где это понятней. Капитализм. Рынок. Деньги зарабатываются, а не получаются, как у грантососов.

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