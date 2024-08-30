Новый латвийский банк критикуют уже в первые дни работы. Причина - русский язык

В Латвии открылся новый банк «Indexo». Новое, к слову, чисто латвийское финансовое учреждение, сразу же подверглось резкой критике со стороны пользователей социальных сетей.
Причиной тому стал русский язык, общение на котором, как и прочие банки, предлагает «Indexo».
С самого утра местные языковые защитники пишут свои возмущения в адрес банка, угрожая, что никогда не откроют там счет, хотя до этого якобы об этом подумывали.
Super, Indexo tēmē uz Krievijas tirgu.— Armands (@thearmi) August 29, 2024
Piedodiet, @indexolv, pensijas otrais līmenis ies citur. Banka, kas strādā ar okupantiem, nav piemērots manu pensijas līdzekļu pārvaldnieks. Prasti Šleserbomži. https://t.co/f9EN75Htrn
Šis ir nepareizi, @indexolv— Normunds Bergs (@normundsbergs) August 30, 2024
Nevēršu pie jums rēķinu, nevēršu gan. https://t.co/PBIOx1jJfO
«Мы очень серьезно относимся к подаче финансовой информации. Мы стараемся преподнести информацию так, чтобы каждый человек с разной финансовой грамотностью мог получить правильную информацию и принять взвешенные решения. Мы следуем общепринятой в латвийском финансовом секторе практике, представляя самую актуальную информацию на нескольких языках», - написали представители банка.
Отметим, что в Латвии нет ни одного банка(кроме государственного Банка Латвии), где нет возможности выбора русского языка.
Комментарии (1)
Оставить комментарий