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«Дополнительными налогами фактически будут обложены все» - Бледниеце 1

Бизнес
Дата публикации: 31.08.2024
BB.LV
«Дополнительными налогами фактически будут обложены все» - Бледниеце

Грядущая налоговая реформа может привести к взрыву, когда люди еще больше будут пытаться уклоняться от налогов, заявила в эфире TV24 старший эксперт аналитического центра «Ziemeļeiropas politikas centrs» Байба Блёдниеце.

По ее словам, больше всего в этот вопрос волнует предпринимателей, которых «уже довели».

Когда люди углубятся в то, что им предлагает налоговая реформа и что это означает для каждого, по ее мнению, произойдет еще один взрыв. В частности, на прошлой неделе от правительства Эвики Силини поступили предложения по изменениям подоходного налога с населения, согласно которым в Латвии при зарплате в 1000 евро он будет увеличен с 21% до 26%.

«Если ранее говорилось, что мы хотим обложить большие зарплаты дополнительными налогами, то фактически теперь будут обложены все, начиная с учителей, пожарных, полицейских и так далее», - поясняет эксперт. Причем это идет «в комплекте» с предложением сократить взносы в бюджет социального страхования, а это означает, что пенсии нынешних налогоплательщиков тоже сократятся.

«Мы вообще снижаем веру в то, что есть смысл платить налоги» - предупреждает бывший парламентский секретарь Минобороны, добавив, что от трех дифференцированных ставок мы теперь перейдем к четырем.

Блёдниеце подчеркивает, что наши бухгалтеры сейчас - одни из самых загруженных в Европе: «Человеку может быть трудно разобраться, сколько налогов он должен платить. Ему в самом деле нужен консультант, не говоря уже о предприятиях. Не дай бог, если он еще работает на нескольких предприятиях».

Было также озвучено мнение, что надо поднять акциз на дизельное топливо, а это означает, что все цены «попрут вверх».

«В комплекте с огромными кредитными расходами, которые возросли, с инфляцией, когда практически у всего среднего класса сократился бюджет, который эти люди могут себе позволить, в будущем мы предлагаем еще больше увеличить налог для них. Это даже уже несмешно», - не скрывает эмоций эксперт.

Блёдниеце предупреждает: мы загоняем людей не только в теневую экономику, но и под порог, ниже которого выжить уже невозможно. Эксперт напоминает: до принятия бюджета осталось полтора месяца, но неясно, что будет происходить с 1 января. «Ощущение такое, будто правительству кажется, что деньги берутся из банкомата. Достаточно на бумаге нарисовать, что я у предпринимателей и у остальных людей возьму больше, и тогда у них есть, из чего дать», - сказала она.

#налоги
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    31-го августа

    Уже давно так. Назовите хотя бы одну страну, где суммарный налог на зарплату был бы 54%

    128
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