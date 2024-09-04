Банки в Латвии все же заставят раскошелиться. Коалиция договорилась о новом законе

Коалиция достигла политического соглашения о налоге на сверхприбыль банков, направляя доходы на укрепление внутренней и внешней безопасности Латвии, сообщили представители коалиционной партии «Прогрессивные».
По их словам, это одна из приоритетных инициатив, которая продвигается в правительстве с целью улучшения жизни жителей.
«Новый закон будет действовать с 1 января 2025 года до конца 2027 года, и эти дополнительные средства станут значительным вложением в защиту всех нас, вложением в такие вещи, как зарплата полиции и закупка боеприпасов», - сказано в сообщении партии.
? Jaunais likums būs spēkā no 2025. gada 1. janvāra līdz 2027. gada beigām, un šie papildu līdzekļi būs būtisks ieguldījums mūsu visu aizsardzībā, iegulot tos, piemēram, policistu atalgojumā un municījas iepirkšanā. [2/2] pic.twitter.com/aucFhYBFEk— Progresīvie (@Progresivie) September 4, 2024
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