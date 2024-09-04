Банки в Латвии все же заставят раскошелиться. Коалиция договорилась о новом законе

Коалиция достигла политического соглашения о налоге на сверхприбыль банков, направляя доходы на укрепление внутренней и внешней безопасности Латвии, сообщили представители коалиционной партии «Прогрессивные».

По их словам, это одна из приоритетных инициатив, которая продвигается в правительстве с целью улучшения жизни жителей.

«Новый закон будет действовать с 1 января 2025 года до конца 2027 года, и эти дополнительные средства станут значительным вложением в защиту всех нас, вложением в такие вещи, как зарплата полиции и закупка боеприпасов», - сказано в сообщении партии.