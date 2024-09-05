Легендарный «Лиепайский кофе» исчез с полок магазинов. Производство остановлено

Вот уже несколько недель в магазине «top!» не найти кофе «Лиепая». Привычное место красных и синих банок занял другой товар, а объяснений исчезновению местного продукта у продавцов нет.

Связавшись с администрацией сети магазинов, портал "tv3.lv" узнал, что 10 июля «Лиепайская кофейная фабрика» объявила о прекращении производства.

«10 июля мы получили сообщение от производителя о том, что он прекращает производство и поэтому не сможет доставить продукт. В качестве причины, из-за которой производство кофе остановлено, была названа «форс-мажорная ситуация», - сообщили журналистам в сети магазинов «top!». Представители компании также отметили, что кофе все еще может быть доступен для покупки в некоторых магазинах, если он еще остался от предыдущих поставок.

Журналисты связались с членом правления «Лиепайской кофейной фабрики» в Латвии Романом Пастернаком, чтобы выяснить причины приостановки производства.

В коротком телефонном разговоре Пастернак подчеркнул, что производство растворимого кофе «Лиепая» временно остановлено.

«Мы временно прекращаем производство растворимого кофе. Мы ждем изменения ситуации на рынках в лучшую сторону, потому что цена на сырье очень высока. За год цена килограмма кофейных зерен выросла на 100%», - заявил он.