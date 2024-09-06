В Латвии предлагают работу мечты? 1000 евро за 8 часов сна

Если вы любите спать, вы все еще можете подать заявку на сайте www.dormeo.lv/sapnudarbs и получать деньги за сладкие сны! Мы предлагаем уникальную возможность заработать 1 000 евро за 8 часов сна», - сказано в объявлении.

Главной обязанностью будет 8 часов спокойного сна.

От кандидатов требуется опыт работы в сфере сна не менее 18 лет, умение быстро засыпать и крепко спать.

Объявление привлекло много внимания. Некоторые люди отмечают, что вакансия весьма заманчива, другие же настроены более осторожно и считают, что это всего лишь маркетинговая уловка. Ведь выглядит как-то уж слишком хорошо. Работа-мечта: спишь на удобном матрасе, а тебе за это еще так щедро платят! Кто желает попытать счастья и устроиться спящим работником?