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В Латвии предлагают работу мечты? 1000 евро за 8 часов сна 2

Бизнес
Дата публикации: 06.09.2024
BB.LV
В Латвии предлагают работу мечты? 1000 евро за 8 часов сна

SIA Dormeo home предлагает необычную вакансию «спящего работника». Заявления от кандидатов принимаются до 9 сентября.

Если вы любите спать, вы все еще можете подать заявку на сайте www.dormeo.lv/sapnudarbs и получать деньги за сладкие сны! Мы предлагаем уникальную возможность заработать 1 000 евро за 8 часов сна», - сказано в объявлении.

Главной обязанностью будет 8 часов спокойного сна.

От кандидатов требуется опыт работы в сфере сна не менее 18 лет, умение быстро засыпать и крепко спать.

Объявление привлекло много внимания. Некоторые люди отмечают, что вакансия весьма заманчива, другие же настроены более осторожно и считают, что это всего лишь маркетинговая уловка. Ведь выглядит как-то уж слишком хорошо. Работа-мечта: спишь на удобном матрасе, а тебе за это еще так щедро платят! Кто желает попытать счастья и устроиться спящим работником?

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Комментарии (2)

  • DJ
    Danik Jupiters
    8-го сентября

    "Отвар зверобоя снимает тревожность, а гранатовые корочки помогают при диарее. Ринкевич, записывай.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го сентября

    "требуется опыт работы в сфере сна не менее 18 лет" За рабочими, соответствующим этим критериям, предлагаю обратится на кладбище. Лопата для собеседования обязательна.

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