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Скандинавские акционеры вложили в LMT полмиллиона, а получили полмиллиарда 2

Бизнес
Дата публикации: 16.09.2024
BB.LV
Скандинавские акционеры вложили в LMT полмиллиона, а получили полмиллиарда
ФОТО: LETA

Между акционерами LMT и ТЕТ начались в среду дискуссии о будущем компаний и возможности перераспределения акций. Скандинавские акционеры вложили в LMT всего полмиллиона, а получили полмиллиарда в виде дивидендов. Чтобы заставить акционеров прислушаться к мнению Латвии, им не выплатили дивиденды, что вызвало недовольство скандинавов, сообщает передача «Ничего личного» (Nekā personīga) на телеканале ТВ3.

На прошлой неделе в Министерство экономики приехали представители TELIA, скандинавского акционера LMT и TET. Начались переговоры о том, как управлять двумя крупными телекоммуникационными компаниями в будущем.

Акции LMT и TET в равных долях принадлежат латвийскому государству и компаниям группы Telia Sonera. На протяжении многих лет мнения расходились относительно того, как каждый из акционеров видит развитие LMT. Скандинавы подходят к бизнесу просто – не требуется крупных вложений. LMT должен продавать телефоны и предоставлять услуги связи. Взамен получая щедрые дивиденды каждый год.

Как стало известно «Ничего личного», с момента подписания акционерного соглашения скандинавы вложили в LMT всего 500 тысяч долларов США, а в виде дивидендов получили полмиллиарда.

Латвийское государство, в свою очередь, хочет использовать LMT в качестве плацдарма для реализации инновационных исследований и укрепления с их помощью наших вооруженных сил. Но соглашение акционеров и распределение голосов позволяют TELIA запретить крупные затратные проекты, которые они считают ненужными, например, строительство государственного военно-производственного предприятия.

Президент LMT Юрис Бинде: «Это вопрос, который в принципе должны решить акционеры. Сейчас в этой области предпринимаются какие-то действия, посмотрим, чем это закончится».

«Ничего личного»: «Есть ли у вас четкое представление о том, что это за установка – речь идет о том, что важно для вооруженных сил? Разрабатываете новые технологии? Есть ли что-то важное для Telia?»

Юрис Бинде: «Мне не известна эта установка, поскольку подготовленное консультантом предложение не было представлено LMT и, насколько мне известно, TET тоже».

На этой неделе LMT совместно с военными НАТО представили новое современное решение, которое солдаты и специалисты западного альянса испытают на наших военных полигонах. Это системы связи, которые помогут солдатам общаться.

«Нас интересовали средства связи на воде, в воздухе и, конечно, на земле. Развитие обычно обусловлено технологиями, но иногда и окружающей средой. LMT помогает нам справиться с этим», - пояснил эксперт Командования трансформации НАТО, руководитель проекта Уоррен Лоу.

«Редко армия знает, где находятся их солдаты, сколько у них боеприпасов, в каком они состоянии. Это целый процесс общения. Действительно ли вы в реальном времени знаете, где находятся ваши подразделения, самолеты, корабли, что они делают, какие у них задачи, чтобы максимально принимать решения. Геополитическая реальность меняется. В Европе и в мире это очень важно. Все страны сейчас вступают в НАТО и узнают, что значит быть НАТО. В этом отношении Латвия как страна является явным лидером. У латвийского правительства уже много лет есть четкие пожелания, чего они хотят. Они хотят больше инноваций, больше экспорта. И я думаю, что геополитическая реальность заставит всех жить в новых условиях», - указал вице-президент LMT Ингмар Пукис.

В рабочую группу, которая разговаривала с скандинавскими акционерами на прошедшей неделе, входят люди из Министерства экономики, финансов и транспорта. Представительница канцелярии премьер-министра, а также член правления "Possesor", утвержденная в должности всего месяц назад. Вместе с ними к переговорам привлечены консультанты Ernst&young, а также OAKLINS Latvija. Никто из представителей рабочей группы не рассказал о том, как проходили переговоры.

Неофициально известно, что обсуждались как минимум два сценария. Что государство выкупит у Telia все акции. Либо изменится распределение акций, и государство получит контрольный пакет - 51%. Однако договориться по гораздо более важному вопросу - пересмотру способов принятия стратегических решений - проблематично. Шведы по-прежнему настаивают на сохранении необходимых 2/3 большинства. Это же до сих пор затрудняло реализацию проектов, необходимых стране для развития военной промышленности.

Отбор консультантов производился «Управляющим публичными активами Possessor». Закупка прошла очень быстро - две недели на рубеже прошлого года. За это отвечал бывший член правления Possessor Каспар Коциньш. Спешка была связана с тем, что на уровне министерства не было принято решение о поиске консультанта в течение нескольких месяцев. Когда задача наконец была дана, времени осталось совсем мало. Коциньш подтверждает, что ранее государство использовало не применявшийся ранее метод давления - LMT не выплатил дивиденды владельцам. Такое решение глубоко возмутило TELIA.

«И это просто показало шведам, что если вы можете, как говорится, просто отвергать решения государства без комментариев, то и государство может принять решение не выплачивать дивиденды на какое-то время», - пояснил Коциньш.

Со скандинавской стороны в переговорах принимают участие председатель совета LMT Андреас Эксстрем и член совета TET Ханну Макинен. Оба они, как представители Советов, имеют доступ к самым последним финансовым данным об истинной картине внутри компаний. Скепсис Коциньша вызван компетентностью группы переговорщиков с латвийской стороны. У них могут быть актуальные данные о состоянии LMT и TET, но чиновники не являются экспертами в области телекоммуникаций. Эксстрем отказался от комментариев.

«Ну, допустим, если государство получит контроль над тем, когда мы сможем реализовать наши стратегические проекты, вложить определенные проценты в развитие, построить центры развития науки, выйти на экспортные рынки, и это записано в документе, и никто не сможет это отменить, то этот порядок, что у государства 40 или 60 ничего не изменит. Что меня немного беспокоит. Я знаю команду, которая выступает против шведов в этом вопросе. Это очень опытные люди. Во-первых, они проработали в этих компаниях 20 лет. Потому что очень важно, чтобы другая сторона, сидящая за столом, была сильной», - указал Коциньш.

Переговоры с акционерами на прошедшей неделе в основном вели консультанты компании OAKLINS Latvija. Как те прошли - они тоже не комментируют. Половина компании принадлежит Валерии Лиеге и Янису Ласманису. Предыдущая фамилия Лиеге была Гапоненко.

Другой владелец и член правления OAKLINS Latvija Consultants Янис Ласманис занимается и другим бизнесом. Он является членом совета директоров Arbo Windows Trading. Как писала весной этого года "Dienas biznes", принадлежащая Ласманису компания Arbo Windows приобрела крупнейшего производителя деревянных окон в Литве.

С мая этого года компания «Arbo Windows Trading» принадлежит двум компаниям – Акционерному обществу «Инвестиционные проекты» (Ieguldījumu projekti) и ООО «INPO 30». Оба связаны с семейным бизнесом Андриса Шкеле. «Инвестиционные проекты» принадлежат Арманду Стродсу и юристу Микелису Лапше, занимающемуся различными делами, связанными со Шкеле. Лапше является председателем правления «Рижского угольного терминала», который частично контролируется семьями Шкеле и Айнара Шлесерса. У второго акционера «Arbo Windows Trading» ООО «INPO 30» в качестве истинных бенефициаров указаны жена и дочери Шкеле.

«Вопрос в том, сможем ли мы оказать на них достаточно сильное давление. Я верю, что это возможно, это идеальный момент. Но нужны амбициозные люди. Те, кто не боится, те, кто также способен конструктивно критиковать или предлагать решения и не бояться принимать решения», - указал Коциньш.

В пятницу рабочая группа с латвийской стороны встретилась для обсуждения разработки будущей стратегии и анализа скандинавских предложений. Следующая встреча запланирована через неделю.

#lmt
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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го сентября

    Ну так, раскормили лмт. Где открывали телефонные номера за госсчёт всяким, кому по госнужде номер выдовался??? М?? Праавильно... лмт...

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  • MI
    Marija Ivanova
    16-го сентября

    Так нужно поменять закон в духе времени, кто местный, тот и прав!

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