«Хуже всего будет курильщикам». За что еще мы будем платить больше в следующем году?

Дата публикации: 25.09.2024
Советник министра финансов Карлис Шадурскис сообщил в эфире TV24 о предстоящих изменениях в налоговой политике, которые повлияют на цены в следующем году.

«Хуже всего будет тем, кто курит. Одна пачка сигарет будет стоить примерно на 40 центов дороже", - сказал Шадурскис, подчеркнув, что это часть более широкой стратегии по повышению акцизов.

Шадурскис пояснил, что повышение акциза коснется также алкоголя, подслащенных напитков и топлива, изменения коснутся и других продуктов. Он отметил, что, хотя точные цены пока назвать невозможно, в следующем году все будет заметно на полках магазинов.

Советник министра финансов отметил вопрос сравнения с соседними странами: «Очень важно посмотреть на ставки у наших соседей, литовцев и эстонцев».

Шадурскис подчеркнул, что между странами идет интенсивный обмен информацией, и Латвия старается сохранить конкурентоспособность.

В целом Шадурскис заверил, что, по его мнению, в этих изменениях нет ничего кардинального, но они все равно будут ощущаться в повседневной жизни. Поэтому жителей призывают следить за изменением цен и соответствующим образом планировать свои расходы.

