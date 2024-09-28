Правительство обещает повысить акцизный налог на нездоровую пищу. А кто будет определять, какая еда является нездоровой?

Такой вопрос в эфире TV24 был задан Лауме Сприньге, заместителю директора Института общественного здоровья Рижского университета им. Страдыня.

«Говоря о нездоровой пище, это один из механизмов, как добиться того, чтобы повседневные пищевые привычки были здоровыми – для нездоровых продуктов будет установлен более высокий акцизный налог, для здоровых – более низкий. Как это решается, основано на исследованиях, на мнении экспертов, это ни в коем случае не единоличное решение», – отмечает Сприньге, добавляя, что она не знает точного порядка и алгоритма.

Она указывает, что в Министерстве здравоохранения есть специальный Совет по питанию, где собираются ведущие специалисты области, поэтому следует полагаться на то, что существует достаточно компетентных экспертов, которые найдут лучшие решения.