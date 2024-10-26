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Количество выданных в Латвии кредитов за полгода увеличилось почти на треть 1

Бизнес
Дата публикации: 26.10.2024
BB.LV
Количество выданных в Латвии кредитов за полгода увеличилось почти на треть

Количество выданных частным лицам кредитов в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого увеличилось на 27%, сообщили агентству LETA представители «Бюро кредитной информации» (KIB), ссылаясь на информацию, собранную о членах Ассоциации финансовой отрасли, которые предоставляют данные в KIB.

Общая сумма кредитов, выданных частным лицам, за тот же период увеличилась почти на 5 %.

Согласно информации, собранной Бюро, наибольший рост числа заключенных договоров пришелся на жилищные кредиты, кредиты по кредитным картам и студенческие.

За первые шесть месяцев 2024 года кредитные организации заключили почти 80 000 кредитных договоров, что является самым высоким показателем за последние пять лет, сообщили в KIB, добавив, что в первой половине 2023 года жители заключили почти 63 000 кредитных договоров, а годом ранее - неполных 60 000.

Количество заемщиков также увеличилось на 23,3% - с чуть менее 60 000 в первой половине прошлого года до более 74 000 в этом году.

Исполнительный директор KIB Интарс Микельсонс отметил: с начала 2022 года до середины прошлого наблюдался резкий рост ставки EURIBOR, что привело к значительному удорожанию кредитов. В свою очередь, затем ставка начала постепенно снижаться, что привело к резкому росту кредитования. По словам Микельсона, многие клиенты заняли выжидательную позицию и при появлении положительных тенденций на рынке решили взять кредит.

Данные показывают, что в первой половине этого года по сравнению с первой половиной прошлого на 28 % увеличилось количество договоров, заключенных на жилищные кредиты, на 26 % - на кредитные карты и на 24 % - студенческие займы. Количество договоров потребительского кредитования увеличилось на 4,4 %.

Несмотря на резкое увеличение количества кредитных договоров, общая сумма выданных кредитов выросла всего на 4,5 %. Микельсон также отмечает, что количество ипотечных договоров, подписанных в первой половине этого года, является самым высоким за последние пять лет, однако общая сумма не достигла уровня 2021 и 2022 годов.

#кредиты
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    26-го октября

    "28 % увеличилось количество договоров, заключенных на жилищные кредиты, на 26 % - на кредитные карты и на 24 % - студенческие займы" - ипотечники, нуждающиеся, студенты. Ростовщики увеличили число и качество закабаленных. Странно что барыги на рождение ребёнка кредит не предлагают -* ребёнка надо планировать".

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