На странице Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) в "Facebook" сегодня в 16:00 будет показана презентация павильона Балтии для международной выставки "Expo 2025 Osaka", сообщили агентству ЛЕТА в ЛАИР.

ЛАИР подписало договор с объединением лиц "Kettler" о создании балтийского павильона "Expo 2025 Osaka". Павильон, который Латвия создает вместе с Литвой, будет представлен на выставке концептом "We Are One".

Балтийский павильон пригласит посетителей ознакомиться с уникальностью региона: разнообразием природы Северной Европы и ее значением в жизни человека, сохраненным культурным и нематериальным наследием, а также духом творчества и энергии общин, продвигающих инновации в самых разных сферах, рассказывают представители ЛАИР.

Они отмечают, что концепция "We Are One" выводит на первый план взаимодействие природы, человека и технологий. Она призывает использовать силу человеческого сотрудничества в формировании лучшего будущего.

Главным элементом экспозиции павильона станет интерактивная "стена будущего", сделанная из зеленого стекла, символизирующая Землю, в том числе зеленые леса Балтии. С помощи технологии, которая образует на стекле конденсат, зеленая стена станет интерактивной платформой, на которой любой посетитель сможет оставить сообщение.

В центре павильона будет находиться помещение в форме куба для мероприятий, организованных Латвией и Литвой. Внешняя сторона куба станет "природной аптекой": на нее будет нанесена информация о встречающихся в природе Балтии лекарственных растениях и их применении в наши дни.

Заказ на создание балтийского павильона объединение "Kettler" получило, победив в конкурсе эскизов, организованном ЛАИР и Государственной канцелярией Литвы, на который поступило 14 предложений. Работы оценивало жюри из Латвии и Литвы.

Ранее сообщалось, что сумма реализации проекта составляет 2 млн евро.

Объединение "Kettler" образуют ООО "Inspired", ООО "7 A.M.", ООО "Variant Studio", ООО "Ozols IR", ООО "AD Production" и ООО "Datu tehnoloģiju grupa".

"Expo 2025 Osaka" пройдет с 13 апреля по 13 октября 2025 года в Осаке, в регионе Кансай, Япония. В выставке примут участие 160 стран, 9 международных организаций и планируется, что ее посетят более 28 млн посетителей со всего мира.