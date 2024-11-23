В магазинах появились новые ценники; что говорят торговцы и покупатели?

Каждому покупателю должна быть предоставлена возможность открыто и наглядно увидеть, кто является производителем конкретного продукта питания. Это предусмотрено требованием нового закона об указании страны происхождения или страны-производителя на ценниках, вступившего в силу с 1 сентября. Оказалось, что выполнение требования вызывало те или иные проблемы более чем у половины торговцев, передает ЛТВ.

Мнения у покупателей разные. Одни признаются, что пока не заметили новых ценников, другие говорят, что внимательно следят за тем, что и где производится, и им важно происхождение товара.

«Есть, конечно, красные флаги для стран происхождения, но есть магазины, в которых, я уверен, не продаются товары из недружественных Латвии стран», - говорит один из собеседников Зигмундс.

В свою очередь, семья Марты отдает предпочтение продуктам местного производства: «Мы определенно выбираем больше продуктов, которые производятся в Латвии. Но, конечно, мы смотрим на сезонность. Есть продукты, которые будут гораздо качественными и полезными для здоровья, к примеру, из Испании, чем в тот момент в Латвии».

В качестве примера были взяты только что открывшиеся после ремонта магазины в «Akropole» «Maxima» и «Mego» на улице Чака. Теперь на ценниках ясно видно, что, например, конфеты «Laima», в зависимости от названия, могут производиться как в Эстонии, так и в Латвии. Белый сахар с названием «Jelgava» родом из Дании, а огурцы «Spilva» — из Турции, что может заставить некоторых людей пересмотреть свой выбор.

В «Maxima», где начали указывать производителей еще до того, как этого начал требовать закон, признают, что система будет полностью внедрена к концу года. Есть, к примеру, еще сахар с указанием, что нет информации о стране-производителе — на упаковке написано, что он произведен в Евросоюзе, но в какой именно европейской стране неизвестно.

Менеджер по связям с общественностью «Maxima Latvija» Лиене Дупате-Угуле подчеркивает, что в их ассортименте нет товаров из стран-агрессоров: «Ну, российских белорусских товаров в магазинах «Maxima» точно нет. Поэтому тут и добавить нечего. Как только ситуация на Украине обострилась и начались боевые действия, мы сразу исключили эту продукцию страны-агрессора из своего ассортимента».

А те, кто продает продукцию из России и Белоруссии, делают это из старых запасов, говорят в Ассоциации торговцев.

«Законом это не запрещено, но я думаю, что в законодательстве всегда есть моменты - когда-то до определенного времени куплено большое количество товара и его надо продать, когда товар уже в Латвии. Но если в Латвию поступает новый продукт, тогда это уже работа пограничного контроля, работа других органов. Мы не должны допустить его распространения», – объясняет Дайнис Доминьш, сопредседатель правления Ассоциации торговцев.

В магазине «Mego» можно увидеть кукурузу с «Машей и Медведем» из российского мультфильма. Но оказывается, что товар сделан в Польше. Однако есть и товары из России и Белоруссии, например, «Царская икра» и различные чаи.

Анна Панченко, руководитель отдела по связям с общественностью магазина, утверждает, что они не покупают повторно, а продают только то, что купили ранее: «Этих [товаров] очень мало. У нас есть остатки, мы все время пытаемся продать. Можете увидеть, что на многие товары постоянно действуют акции. Но на самом деле мы довольно сильно увеличили ассортимент украинских товаров».

Руководитель отдела маркетинга «Mego» Александр Афанасьев добавляет, что украинских товаров стало в десять раз больше, а ценников без указания страны в магазине больше нет: «На данный момент почти все готово, может быть, есть какие-то нюансы, просто отшлифовать и все будет сто процентов полностью исправлено, улучшено и вся информация будет размещена. Но в нашей системе вся информация по каждому элементу уже есть и мы следим за процессом.»

Продовольственно-ветеринарная служба, отвечающая за контроль за выполнением нового порядка, обнаружила различные несоответствия в 53% из 1016 проверок, проведенных в различных местах продаж по всей Латвии в течение двух месяцев - страна происхождения была не указана или указана частично, размер обозначения слишком мал и информация на ценнике не соответствует тому, что есть в сопроводительных документах.

«Часто бывают случаи, когда на яйцах написано «Латвия», а на самих яйцах написано «Литва» или «Польша». Это нарушение», - говорит представительница ПВС Винета Гринберга.

В двух опрошенных сетях магазинов — и «Maxima», и «Меgо» — вывод один и тот же — большинство покупателей выбирают все же не по стране-производителю, а по цене.

«Цена важна, да, конечно», — признает покупательница Диана, а Гатис руководствуется своими вкусовыми рецепторами: «Я куплю то, что мне нравится. Меня меньше интересует, кто это делает». Владельцы магазинов также признают, что спустя всего несколько месяцев после вступления в силу закона о новых ценниках судить об изменении привычек покупателей пока рано.