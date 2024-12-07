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Меньше пены: продажа «Балтики» прошла под личным контролем Путина 1

Бизнес
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
Внешний вид предприятия еще долго будет напоминать о скандинавских корнях.

Внешний вид предприятия еще долго будет напоминать о скандинавских корнях.

Получив более 300 000 000 евро, европейцы окончательно ушли с пивного рынка РФ.

Датская пивоваренная компания Carlsberg сообщила, что продаст свою долю в "Балтике" компании, которой управляют два топ-менеджера российского предприятия. Как уточняет Reuters, покупателем выступит компания VG Invest, сумма сделки - 34 миллиарда рублей (340 миллионов евро).

Carlsberg Group в марте 2022 года приняла решение полностью уйти с российского рынка. В июне 2023-го компания подписала соглашение о продаже своего бизнеса в РФ. Однако вскоре после этого Владимир Путин передал Росимуществу долю иностранцев в "Балтике" во временное управление. 2 декабря Путин своим указом вывел активы Carlsberg в РФ из-под временного госуправления, что позволит владельцам избавить от этого актива.

Эксперты говорят, что это первый случай вывода иностранной компании из процедуры временного управления, который был утвержден указом президента России. «Это лишний раз подчеркивает возможность выхода из данной процедуры, ее гибкость и отсутствие у нее признаков национализации в указанной ситуации», — комментирует Арутюн Саркисян, адвокат в сфере судебно-арбитражных споров и реструктуризации.

По его мнению, с учетом последней регуляторной практики правительственной комиссии дисконт по сделке может составлять не менее 60% от рыночной стоимости актива, подтвержденной независимым оценщиком. А exit tax будет составлять не менее 35% от рыночной стоимости актива.

«В такой ситуации иностранному инвестору может достаться совсем небольшая часть из реальной стоимости актива с учетом первостепенной задачи по сохранению производственных мощностей и поддержания потенциала предприятия», — заключает Арутюн Саркисян.

«Каждый случай реализации иностранных активов индивидуален. Очень многое зависит в целом от действий учредителя после введения санкций: какие меры предпринимались по сохранению предприятия, его персонала и производства, какие действия были осуществлены для урегулирования отношений с ключевыми заказчиками, поставщиками и кредиторами, имеются ли незакрытые вопросы с персоналом. Все эти факторы влияют на возможность мягкого выхода с российского рынка», — заключает юрист.

«Основной причиной продажи «Балтики» является необходимость решить в правовом поле спор по поводу интеллектуальной собственности, выведенной прежним менеджментом Carlsberg. Это позволит развивать продажи российской продукции не только в России, но и в странах СНГ, Азии — везде, где не будут учитывать санкции на поставку отечественной продукции», — говорит медиааналитик телеграм-канала Bonus Fabula Дмитрий Кумановский. По его словам, молодое поколение в том же Китае постепенно сокращает крепость потребляемых напитков. «И на этом можно сыграть, если Carlsberg не будет в международных судах запрещать импорт из России спорных марок пива и безалкогольной продукции», — считает эксперт.

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Комментарии (1)

  • С
    Сарказм
    7-го декабря

    Ну действительно, какая уж тут национализация, собственники получат аж целых 5% от рыночной стоимости актива по расчетам ушлого адвоката. Мало того, за эти 5% эти честнейшие люди похоже претендуют и на торговые марки инвестора, причем на голубом глазу хотят их использовать и для экспорта в 3 страны, в частности для выхода в Китай (хотя это очень сильно вряд ли).

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