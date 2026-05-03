Руководство Латвийской ассоциации биомассы сообщило о том, что в Брюсселе прозвучала информация о сомнениях Европейской комиссии относительно роли лесной биомассы в обеспечении энергией. Больший акцент предлагается делать на сельскохозяйственной биомассе.

Министр земледелия Армандс Краузе отмечает, что лесная биомасса сейчас и в ближайшем будущем остается важнейшим возобновляемым энергоресурсом в Латвии, обладающим значительным потенциалом развития. Значительная часть произведенной продукции биомассы — топливная древесина, включая гранулы и брикеты — экспортируется латвийскими предприятиями. По его словам, нельзя допускать, чтобы ресурсы, которые можно использовать для производства востребованной продукции, теряли ценность из-за болезней или погодных условий. При этом он указал, что сельскохозяйственная биомасса в Латвии не производится в таких объемах, чтобы ее можно было системно использовать для получения энергии, а в рамках устойчивого сельского хозяйства остатки биомассы важно возвращать в почву.

"Лесная биомасса рассматривается как значимый ресурс для экономики и важный фактор обеспечения энергетической независимости Латвии. Уже сейчас существует достаточно сложностей с согласованием между государствами-членами ЕС и внедрением установленных директивой критериев устойчивости биомассы", - указывает Министерство земледелия.