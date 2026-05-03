В связи с вторжением дронов Финляндия высказала претензии Зеленскому 5 3977

В мире
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В связи с вторжением дронов Финляндия высказала претензии Зеленскому
ФОТО: пресс-фото

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил президенту Владимиру Зеленскому недопустимость нарушения финского воздушного пространства дронами. Об этом он сказал в комментарии Yle.

Как отмечается, два дрона, как подозревается, нарушили воздушное пространство Финляндии рано утром в воскресенье, 3 мая.

Орпо отметил, что обсудил этот вопрос во время двусторонней встречи с Зеленским. "Я подчеркнул, что недопустимо, чтобы финское воздушное пространство нарушалось и чтобы дроны залетали в наше воздушное пространство", – подчеркнул он.

По словам Орпо, правительство располагает достоверной информацией о событиях, произошедших ночью. Он отмечает, что нарушение воздушного пространства всегда является серьезным делом.

Он подчеркнул, что Финляндия хорошо подготовлена к мониторингу и защите своего воздушного пространства от атак дронов. Также премьер страны заверил, что эти возможности будут существенно усилены в ближайшее время.

Кроме того, он считает, что после обсуждений с украинским правительством украинцы будут в "будущем более осторожными, чтобы дроны больше не попадали в воздушное пространство Финляндии".

В последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах обнаружили четыре беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты.

Как сообщал bb.lv, сегодня на востоке Латвии была объявлена воздушная тревога в связи атакой украинских дронов на российские объекты.

#Финляндия #Украина #безопасность #дроны #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
