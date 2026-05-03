Говоря о тенденциях в Европейском союзе, которые в последнее время проявили выборы в странах-членах ЕС, руководитель Аналитического центра балканских исследований Екатерина Шимкевич в беседе с LSM.lv выделила рост волны популизма и правых сил, а также усиление российского влияния в некоторых странах через «мягкую силу» и энергоносители — причем не только газ и нефть, но и атомную энергетику.

Наблюдая за избирательными процессами последних лет в Европе, Шимкевич прежде всего отметила рост волны популизма и правых сил. «Это тенденция, которая длится уже лет пятнадцать. Но почему-то об этом стали активно говорить только последние два года — потому что популисты реально начали массово приходить к власти».

Эксперт также отметила, что в ЕС растет недовольство общества из-за отсутствия нормальной коммуникации с властью и правительствами. «Потому что правительства не могут объяснить наличие, например, проукраинской позиции, необходимости сотрудничества с Украиной и развития взаимодействия не только в предоставлении помощи, но и в создании совместных предприятий: оборонных, военных, технических. Общество не понимает, почему так происходит. А для этого нужна нормальная коммуникация. И здесь необходимо, чтобы подключалась и украинская сторона», — сказала Екатерина Шимкевич.

Кроме того, по ее мнению, в Европе растет российское влияние, так называемая мягкая сила. «Россия активно задействует свои каналы через научное сообщество, через так называемых соотечественников, усиливает гибридное влияние через медийную и информационную сферу. Это довольно опасно, так как страны Европейского союза, возможно, видят это, но не понимают до конца», — сказала эксперт. Она пояснила, что такое влияние со временем дает негативные результаты, в частности, в европейском обществе под различными влияниями начинают склоняться к мысли, что «нужно садиться и разговаривать с Путиным».

Для Украины это означает, что нужно снова менять подход к коммуникации с партнерами и постоянно объяснять «одно и то же, только другими словами. Об агрессии, об угрозе со стороны России».

Растет также зависимость некоторых стран от российских энергоносителей. «И это уже не только классические газ и нефть. Это проникновение вглубь Европейского союза "Росатома" и его дочерних компаний, которые всё равно продолжают деятельность [в Европе]. На примере Венгрии мы видим, что проект атомной станции "Пакш-2" не остановлен; глава МАГАТЭ Гросси всё так же радостно ездит в Москву, и так же радостно открывает совместный проект "Пакш-2" в Венгрии, называя это большим прорывом.

“Росатом” заходит в Сербию, где тоже собираются строить малые атомные станции. Усиливается присутствие россиян в той же Болгарии.

А это в комплексе создает ряд проблем, с которыми Европейскому союзу предстоит разбираться в дальнейшем, выстраивая стратегии комплексной борьбы с российским влиянием», — подчеркнула Шимкевич.

По ее словам, присутствие России и внутренние проблемы провоцируют определенную нестабильность в европейских странах, из-за чего усиливается евроскептицизм.

«Евроскептицизм становится мощным оружием Кремля

в тех странах, которые либо разочаровались в Европейском союзе, либо готовятся стать его новыми членами. Это, в частности, страны Западных Балкан, Молдова и Украина», — подытожила эксперт.