Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Налогоплательщикам Латвии предложили забыть о 0,6 млрд евро, вложенных в airBaltic 2 1970

Бизнес
Дата публикации: 18.12.2024
LETA
Изображение к статье: Налогоплательщикам Латвии предложили забыть о 0,6 млрд евро, вложенных в airBaltic
ФОТО: LETA

В начале декабря Генеральная прокуратура пришла к выводу, что поддержанное Кабинетом министров сокращение основного капитала авиакомпании "airBaltic" на 571 млн евро с перенаправлением средств на покрытие накопленных в предыдущие годы убытков не уменьшает ни стоимость авиакомпании, ни количество принадлежащих государству акций.

Однако не в этом вопросе соль всей ситуации. "airBaltic" готовится к публичной эмиссии акций, а без такого шага она была бы невозможна. "Надо было достичь баланса, и эти убытки надо было списать. Нет сомнений, что акционер действовал правомерно, списав убытки за счет уставного капитала. Здесь больше вопрос о политической ответственности, а не иного рода нарушении, и Генпрокуратура не подходящая инстанция для возбуждения такой ответственности", - считает руководитель "INVL Family Office" Андрей Мартынов. Он говорит, что до тех пор, пока убытки предприятия не будут покрыты, например, из прибыли будущих периодов или, как в случае с "airBaltic", в результате сокращения основного капитала, упрощенно говоря, сохранятся обязательства предприятия перед акционерами. Когда приходят новые акционеры и, например, вкладывают дополнительный капитал, эта обязанность "окупить накопленные убытки" сохраняется, и это определенно служит препятствием для привлечения этих новых акционеров.

"Акционер "airBaltic"(государство), принимая решение о покрытии убытков путем сокращения основного капитала, необратимо отказался от права на возвращение этих убытков и смирился со списанием или потерей более полумиллиарда евро. Это можно назвать и "упрощением акционерной структуры", и "улучшением ликвидности", и "изменением категории акций", и тому подобным, но сути это, к сожалению, не меняет - об этих деньгах мы можем забыть", - заключает Мартынов.

Diena

×
Читайте нас также:
#деньги #airbaltic
Иконка - заглушка для фотографии автора
Григорий Антонов
Все статьи
0
0
0
22
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эвика Силиня, правительство. Эксклюзив!
Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео