Однако не в этом вопросе соль всей ситуации. "airBaltic" готовится к публичной эмиссии акций, а без такого шага она была бы невозможна. "Надо было достичь баланса, и эти убытки надо было списать. Нет сомнений, что акционер действовал правомерно, списав убытки за счет уставного капитала. Здесь больше вопрос о политической ответственности, а не иного рода нарушении, и Генпрокуратура не подходящая инстанция для возбуждения такой ответственности", - считает руководитель "INVL Family Office" Андрей Мартынов. Он говорит, что до тех пор, пока убытки предприятия не будут покрыты, например, из прибыли будущих периодов или, как в случае с "airBaltic", в результате сокращения основного капитала, упрощенно говоря, сохранятся обязательства предприятия перед акционерами. Когда приходят новые акционеры и, например, вкладывают дополнительный капитал, эта обязанность "окупить накопленные убытки" сохраняется, и это определенно служит препятствием для привлечения этих новых акционеров.

"Акционер "airBaltic"(государство), принимая решение о покрытии убытков путем сокращения основного капитала, необратимо отказался от права на возвращение этих убытков и смирился со списанием или потерей более полумиллиарда евро. Это можно назвать и "упрощением акционерной структуры", и "улучшением ликвидности", и "изменением категории акций", и тому подобным, но сути это, к сожалению, не меняет - об этих деньгах мы можем забыть", - заключает Мартынов.

Diena