Госконтроль: часть средств Фонда развития портов использовалась незаконно

Значительная часть средств Фонда развития портов использовалась неэкономично, а в отдельных случаях — и незаконно, и об этом будут проинформированы правоохранительные органы, сообщили агентству LETA в Государственном контроле.

В ходе ревизии эффективности работы фонда Государственный контроль пришёл к выводу, что основная ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Министерстве сообщения (МС). Аудиторы указывают, что большинство задач, финансируемых фондом, фактически дублируют функции самого министерства, а средства фонда в основном использовались для дополнительных выплат сотрудникам министерства, оплаты командировок и представительских расходов.

Фонд был создан в 1994 году на основании Закона о портах. Его актуальная цель — управлять финансовыми ресурсами для обеспечения государственных интересов в развитии портов и повышения их престижа. Формально у фонда четыре задачи, но фактически средства направляются только на две из них. Фонд не финансирует реализацию общих портовых проектов и не занимается обслуживанием государственной собственности в малых портах, отмечают аудиторы.

Финансовые ресурсы фонда формируются за счёт взносов трёх крупнейших портов — Рижского свободного порта, управления Лиепайской СЭЗ и Вентспилсского свободного порта. Среднегодовой бюджет фонда составляет 231 000 евро. Наибольшая часть расходов фонда — 819 666 евро или 68% в 2019–2023 годах — была израсходована на содержание секретариата Совета латвийских портов, транзита и логистики, который в 2022 и 2023 годах в среднем включал 16 сотрудников МС. Ревизоры подчёркивают, что такая практика является нетипичной, поскольку деятельность аналогичных советов обычно обеспечивается самими отраслевыми министерствами за счёт собственных средств и при гораздо меньших затратах.

Согласно положению фонда, его расходы планирует и организует секретариат совета. Несмотря на то, что совет утверждает годовую смету расходов и в конце года оценивает общее использование средств, он не осуществляет повседневный контроль за расходованием фонда. Секретариату предоставлена широкая свобода действий в пределах утверждённых сумм по категориям расходов, что создало благоприятную среду для неэкономичного и даже противоправного использования средств, отмечает Государственный контроль.

С 2019 по 2023 год как минимум 97 644 евро были выплачены сотрудникам секретариата за сбор и анализ информации для подготовительных материалов совета, которые, вопреки нормативным актам, не были оформлены как окончательные документы.

Ещё как минимум 40 057 евро израсходовано на рекламные мероприятия, включая командировки и представительские расходы — подарки, подарочные карты, продуктовые корзины, алкоголь, обеды и ужины в ресторанах, по которым комиссия по рекламе совета не принимала решений.

Также как минимум 23 562 евро были израсходованы на цели, не имеющие законного основания и не связанные с задачами фонда, в том числе на индивидуальные курсы английского языка, использование автотранспорта и закупку основных средств для выполнения договорных обязательств.

Дополнительно указано, что по расходам в размере 507 евро не представлены оправдательные документы, и эта сумма была неправомерно признана расходами фонда.

Член совета Государственного контроля Гатис Литвин подчёркивает, что это — следствие правовых пробелов в регулировании деятельности фонда и отсутствия надзора за использованием его средств. Он указывает, что главная ответственность за это лежит на МС, которое отвечает за отраслевое регулирование и участие своих сотрудников в работе секретариата.

Аудиторы установили, что министерство не предприняло действий для устранения рисков двойного финансирования и предотвращения незаконного использования бюджетных средств.

Были случаи, когда командировки сотрудников министерства оплачивались из средств фонда, несмотря на то, что в те же мероприятия направлялись и другие представители министерства за счёт его собственного бюджета, что привело к неэкономичному использованию ресурсов.

Также выявлены случаи, когда сотрудники министерства фактически находились в командировке по поручению секретариата совета, но это не отражалось в учёте рабочего времени, и в результате в 2022–2023 годах МС незаконно выплатило как минимум 7290 евро в виде зарплаты. Кроме того, установлены пять случаев, когда за одну и ту же командировку сотрудник получал суточные как из фонда, так и из бюджета министерства, что привело к необоснованным расходам на сумму 865 евро.

Государственный контроль заключил, что действующее нормативное регулирование неполноценно и не позволяет точно определить юридический статус фонда. Это затрудняет обеспечение законности, прозрачности и эффективного надзора за его деятельностью. Фонд не зарегистрирован ни в одном из реестров, которые ведёт Регистр предприятий, а числится как структурное подразделение ГАО "Латвийская морская администрация", что не соответствует реальному положению дел. По мнению Государственного контроля, фонд следует рассматривать как публичное учреждение, хотя с 2010 года он больше не является частью государственного бюджета.

После ревизии Государственный контроль рекомендовал найти другой, более экономичный способ реализации государственных интересов в развитии портов в рамках государственного бюджета.

Также отмечается, что о выявленных нарушениях была проинформирована премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), которая одновременно является председателем совета. В письменном ответе Государственному контролю она выразила мнение, что функции секретариата совета могло бы обеспечивать Министерство сообщения собственными ресурсами, тем самым высвобождая средства фонда для реализации общих проектов и рекламы портов.

Наконец, Государственный контроль сообщает, что по фактам нарушений и противоправных действий намерен обратиться в правоохранительные органы. "В нынешнем статусе, с текущими полномочиями и деятельностью фонд не имеет рационального и осмысленного основания для существования. Если он будет сохранён, потребуется серьёзная реорганизация — необходимо определить чёткий юридический статус, улучшить управление и ввести эффективный финансовый контроль", — считает Литвин.