«И что вы нам сделаете?!»: президент будет пытаться «перевоспитать» политиков

«Иногда политики принимают решения с мыслью «что вы нам сделаете», но осознание того, что избиратели тоже могут реально воспользоваться правом законодательной инициативы, заставит их более ответственно подходить к различным вопросам», – так на днях в интервью ТВ-3 президент прокомментировал свою в какой-то степени революционную законодательную инициативу.

12 лет без референдумов

Спустя 12 лет глава государства пытается вернуть в Латвию народные референдумы! В начале этой недели он направил в Сейм соответствующие поправки в Закон о всенародном голосовании, инициировании законов и инициативу граждан Европы.

Эдгар Ринкевич пока остается верным себе – он «упрямо» вносит в Сейм те законодательные инициативы, которые, как бы сказали в старые добрые времена, созвучны «чаяниям народа». Последняя инициатива действительно сенсационна – глава государства предлагает уменьшить минимально необходимое количество подписей для того, чтобы пройти первый этап запуска процедуры референдума. Но обо всем по порядку.

Напомним, что с референдумами в нашей стране де-факто было покончено в 2013 году – после соответствующих законодательных поправок. Поводом или предлогом послужил так называемый языковой референдум, состоявшийся годом ранее. Да, в феврале 2012 года с подачи известного «внесистемного» оппозиционера Линдермана в стране прошел референдум по вопросу второго госязыка.

И хотя было понятно, что шансы сделать русский язык в Латвии вторым государственным равны нулю (в силу того, что за это должны на референдуме проголосовать более половины от всех избирателей, то есть почти 800 тысяч граждан ЛР), правящие на тот момент политики разозлились и решили с такой «вольницей», то бишь с референдумами, покончить.

И если ранее на первом этапе запуска референдума нужно было собрать 10 тысяч подписей, а затем 50 тысяч, то вступившие в 2013 году поправки уже требовали от самих инициаторов «народного» законопроекта только для запуска референдума собрать не менее 10% подписей от имеющих права голоса в ЛР, а это – на тот момент – было более 156 тысяч подписей!

Потом, правда, общее число избирателей несколько снизилось, но сути это не меняло – и 155 или 154 тысячи подписей в Латвии было собрать самим инициаторам законопроекта или проекта поправок к Сатверсме нереально. Что и подтвердили следующие 12 лет, в течение которых не было больше НИ ОДНОГО РЕФЕРЕНДУМА!

При этом разного рода общественные активисты и оппозиционные политики десятки раз пытались запустить референдум – и по поправкам к Конституции о понятии семья, и по изменениям самого закона о референдуме, и по роспуску Сейма…

Вместо Левитса это сделал Ринкевич

Примечательно, что в 2023 году предшественник Ринкевича Эгилс Левитс уже под занавес своих полномочий настолько «осмелел», что публично признал правила запуска всенародных голосований слишком жесткими.

«Полностью согласен, что это нереально. В 2012 году было принято решение, я писал отзыв об этом решении и указал, что это слишком высокий барьер – 150 тысяч подписей. Это нужно менять. Это делает элемент прямой демократии почти невозможным», – сказал тогдашний глава государства.

Но, видимо, поняв, что борьба за возвращение референдумов ему уже не поможет избраться на второй срок, Левитс никаких инициатив на сей счет в Сейм так и не внес. А вот Ринкевич оказался в этом смысле человеком слова: обещал и сделал.

Два этапа сбора подписей

Впрочем, если проанализировать предложения президента, то окажется, что уж полной либерализации эти предложения не предусматривают. Итак, что же предлагает глава государства? Ринкевич и его команда юристов предлагают ввести двухступенчатую систему запуска референдума. На первом этапе достаточно будет собрать 5% голосов от числа избирателей, которые участвовали в последних сеймовских выборах.

По расчетам самого президента, это где-то порядка 46 тысяч подписей. То есть почти в 3,5 раза меньше, чем требуется сейчас. Однако и срок, установленный для сбора подписей за тот или иной народный законопроект или поправки к Сатверсме, тоже сокращается – вместо 12 месяцев Ринкевич предлагает отвести на эту процедуру 6 месяцев.

Если первый рубеж преодолен – необходимые минимум 46 тысяч подписей собраны, то тогда уже весь процесс и все расходы на проведение второго этапа берет на себя государство в лице Центризбиркома. И вот тогда уже нужно собрать не менее 10% от общего количества избирателей в стране, то есть те же нынешние 154 тысячи подписей. При этом такое количество подписей необходимо будет собрать в течение 30 дней. Правда, в это общее число подписей, то есть 154 тысячи, будет зачислено и то количество подписей, которое было собрано на первом этапе.

Это значит, что в итоге нужно будет для референдума на втором этапе собрать еще где-то 104-105 тысяч подписей избирателей. После этого народный законопроект поступает к президенту и потом в Сейм. И если Сейм отказывается его принять в том виде, в котором его одобрил народ, то запускается процедура референдума.

Важно подчеркнуть: и на первом, и на втором этапе подписи можно подавать как очно – на участках при самоуправлениях или у нотариуса, так и электронно – при наличии электронной подписи.

Замахнулся на права и комфорт депутатов

Да, это, определенно, облегчение процедуры запуска референдума, но мы все прекрасно понимаем, что такой двухэтапный процесс опять-таки кардинально права граждан влиять на власть не расширяет. Впрочем, и эта мини-либерализация встречена политиками весьма скептически.

По слухам, в правящей коалиции не склонны быстро продвигать эти инициативы Ринкевича.

Во-первых, политики считают, что в обстановке «военного времени» нельзя «опускаться» до либерализации законодательства, особенно если это затрагивает «ядро Конституции», а во-вторых – многие политики опасаются, что если Ринкевича «не остановить», то он пойдет дальше – и потребует расширить права президента, и вообще в будущем перейти на всенародные выборы президента.

Напомним, что правящие еще не пришли в себя после недавней «выходки» Ринкевича – поправок в законы, которые передают президенту право выдвигать кандидатов на пост президента Банка Латвии, омбудсмена и госконтролера, отбирая, соответственно, эти права у депутатов Сейма. Теперь еще и поправки по референдуму…

Понятно, что и сама идея Ринкевича – попытаться «перевоспитать» политиков – едва ли придется парламентариям по нутру. С другой стороны, президент ничего не теряет – он этим только увеличит свою популярность в народе и заставит политиков… понервничать. В конце концов, едва ли перед выборами в самоуправления, а затем и в Сейм, они рискнут открыто сказать, что не собираются «возвращать» народу право на референдум.