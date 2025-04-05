Иначе будет поздно? ЦИК призвал латвийцев заранее подготовиться к выборам самоуправлений

На предстоящих выборах самоуправлений будет обеспечена возможность проголосовать тем избирателям, которым состояние здоровья не позволяет самим прийти на один из избирательных участков, сообщили агентству ЛЕТА в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Для голосования по месту нахождения, например, на дому, необходимо написать заявление, в котором указать имя и фамилию, персональный код, свой номер телефона, адрес, для многоквартирного дома указать код входной двери, если таковой имеется. Заявление может быть написано в свободной форме. Если избиратель находится на своей административной территории, заявление должно быть подано со 2 июня до 12:00 часов 7 июня.

Если же избиратель находится в другом самоуправлении, а не на своей административной территории, он должен подать заявление до 30 мая - если он находится в больнице, центре социального ухода или другом учреждении, или же до 2 июня - если местонахождение индивидуально.

Написанное заявление можно передать в ближайший к месту проживания избирательный участок.

Заявление может отнести родственник, сосед, оказывающее уход или другое доверенное лицо, или же его можно отправить по электронной почте в избирательную комиссию своего самоуправления. Отправляемое по электронной почте заявление должно быть подписано надежной электронной подписью.

Если же избиратель подает заявку на голосование по месту нахождения за пределами своего самоуправления, то заявление должно быть передано администрации учреждения, в котором избиратель находится, или же в муниципальную избирательную комиссию по месту нахождения, если местонахождение избирателя индивидуально. Отправленное по электронной почте заявление должно быть подписано надежной электронной подписью, отметили в ЦИК.