«Мы против платы за въезд в центр Риги!» «Согласие» внесло свой список кандидатов

Свой список для участия в выборах в Рижскую думу в столичную избирательную комиссию подала и социал-демократическая партия «Согласие».

"Наша команда может начать возрождение столицы буквально с первого дня после начала работы новой Рижской думы! В команде "Согласие" как действующие депутаты Рижской думы, так и бывшие депутаты Сейма, педагоги, директора школ, специалисты по обслуживанию многоквартирных домов, врачи, представители неправительственных организаций. Ими движет одна цель - спасти Ригу после разрушительного управления городом нынешних "хозяев" столицы", - сказал руководитель рижского отделения партии "Согласие", депутат Рижской думы Сандрис Бергманис (на снимке).

«Как известно, последние почти 5 лет городом руководила так называемая "коалиция перемен", которая довела Ригу до ручки. Мы готовы снова перенять власть и опять сделать Ригу нормальным городом! " - говорит кандидат в мэры Риги от партии "Согласие", заместитель председателя правления партии Регина Лочмеле.

"Согласие" в случае возвращения к власти в Риге обещает выплачивать единовременное пособие по рождению ребенка в размере 10 тысяч евро, самоуправление будет полностью оплачивать обеды в детских садах и школах по 12-ый класс включительно! Пенсионеры и малообеспеченные будут получать компенсацию в размере 200 евро на медицинские услуги, включая стоматологию. Будут расширены программы социальной поддержки. В числе основных приоритетов - ремонты улиц в микрорайонах, реновация многоквартирных домов, ремонты мостов, пересмотр организации дорожного движения. "Согласие" не поддерживает введение платного въезда в центр города.

Напомним, что списки кандидатов в депутаты принимаются до 8-го апреля включительно. На данный момент для участия в выборах в Рижскую думу зарегистрировано уже 9 списков, на 60 депутатских мест в столичной думе сейчас претендуют 488 кандидатов и это еще не предел! По прогнозам, свои списки на выборы в рижский муниципалитет могут подать еще минимум 6 политических сил!