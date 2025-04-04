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Ринкевич рассказал о плюсах от введения новых тарифов Трампа 4 1281

Политика
Дата публикации: 04.04.2025
BB.LV
Ринкевич рассказал о плюсах от введения новых тарифов Трампа
ФОТО: president.lv

Тарифная политика США может и в дальнейшем создавать неопределенность в Европе и остальном мире, подчеркнул президент Эдгар Ринкевич во время встречи с еврокомиссаром по экономике и производительности Валдисом Домбровскисом в Рижском замке.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждались торговые отношения США и ЕС, а также предложения ЕС по увеличению финансирования для обороны и поддержки Украины.

Президент отметил, что тарифная политика США, с одной стороны, может вызвать экономическую турбулентность, но с другой - стать новой возможностью, если страны ЕС освоят новые рынки. По мнению Ринкевича, стороны должны сесть за стол переговоров, чтобы договориться о взаимовыгодных условиях торговли.

Он подчеркнул, что ЕС должен стать более самодостаточным, особенно в сфере производства критически важных товаров, так как это единственный способ стать более устойчивым к различным потрясениям. По словам Ринкевича, этого можно достичь за счет диверсификации рисков, выхода на мировые рынки и развития отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Президент отметил, что Латвия должна эффективно использовать средства, выделенные в рамках программ ЕС на 2021-2027 гг., и активно отстаивать свои интересы при планировании средств на следующий период.

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#эдгар ринкевич #торговые войны
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(4)
  • Ч
    Чангл
    5-го апреля

    Вы один рынок проспали, теперь второй. Посылайте в Индию, там любят тухлое. А то Европа уже завалена беконом, только в Латвии испанская свинина. Д.Б.

    1
    1
  • lg
    lo gos
    4-го апреля

    его речь не содержит полезной информации или важных мыслей.

    19
    2
  • PR
    Papa Rimsky
    4-го апреля

    Боже, храни пидарасов! Аминь!

    13
    2
  • AB
    Anna Belova
    4-го апреля

    Читаешь и глаза на лбу

    28
    2
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