Притяжение власти: в Риге же 9 кандидатов на один депутатский мандат

Итак, уже во вторник, 8-го апреля в 18.00 закрываются двери избирательных комиссий и тем самым завершается прием списков кандидатов для участия в муниципальных выборах 7-го июня.

Как обычно, самая большая конкуренция за места в думе будет в Риге - уже сейчас зарегистрировано 10 списков и на 60 депутатских мест на данный момент претендует 551 кандидат, то есть за один депутатский мандат сражаются 9 человек.

Но можно прогнозировать, что в оставшие два рабочих дня будет подано еще минимум 4 списка и конкуренция еще возрастет - 11-13 человек на одно депутатское место! Кстати, на прошлых выборах в Рижскую думу конкуренция тоже была огромная - почти 12 кандидатов на один мандат.

Если же мы смотрим по всей стране, то уже всего зарегистрировано 205 списков и на 731 мандат депутата самоуправления претендуют 3983 кандидата. И это еще не предел!