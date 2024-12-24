Что значит быть миллионером? Почему в Латвии нет миллиардеров? Почему предпринимателям приходится бороться с бюрократическим аппаратом – своим опытом на эти темы в эфире TV24 делятся предприниматель, инвестор Гиртс Рунгайнис, бизнесмен, председатель правления Ассоциации телекоммуникаций Петерис Шмидре.

Чтобы обсудить, кто такой миллионер и как он работает в Латвии, Петерис Шмидре уточняет определение этого понятия.

«Я думаю, что часть образа этих людей в обществе заимствована из советских мультфильмов: толстяк во фраке и цилиндре, сидящий на мешках. Очень важно понимать, что это не так. Деньги больше не в кармане или сумке, это актив, это экономика, которая работает на нас. Любой миллион или миллиард – это работающая экономика, это денежный поток, это рабочие места. Если бы наше общество и правительство поняли, что миллионер – это человек, который несет ответственность за экономику и процветание, мы бы многого добились. На данный момент это не так. Не дай Бог, чтобы частный миллионер встретился где-нибудь в конкурентной борьбе с государственной компанией! Шансов у него нет!»

Ведущая Зане Ревалде добавляет: «Внутренние условия недобросовестной конкуренции заключаются в том, что иногда этим частным предпринимателям, миллионерам, инвесторам приходится конкурировать и спорить с государством, с этим бюрократическим аппаратом, что, по сути, ломает крылья растущим миллионам, которые затем инвестируют обратно в национальную экономику».

«В Латвии государственный аппарат пытается создать впечатление, что государство зарабатывает деньги. Государство не зарабатывает деньги. Государственные деньги перераспределяются за счет налогоплательщиков, и в принципе основными налогоплательщиками, первыми создающими первоначальные деньги, являются предприниматели», - сказал Рунгайнис.

«Абсолютное большинство людей не хотят быть миллионерами! Им нужны атрибуты миллионера – деньги, которые можно тратить, отпуск, автомобили, недвижимость, в которой можно жить. Они не готовы постоянно делать то, что нужно делать, чтобы чего-то достичь. Фактически, успешные предприниматели, получившие эти ярлыки, являются крупными работодателями. Они способны создавать большие компании, давать людям рабочие места, они являются крупными налогоплательщиками».

Рунгайнис приводит еще один не очень лестный факт: Латвия по сравнению с Литвой и Эстонией находится в роли пасынка, поскольку бизнесменам в Латвии постоянно приходится бороться с политиками.

«В этом проблема и причина отсталости Латвии. Предприниматели в Латвии в определенной степени находятся в роли подставки для ног». В отличие от соседней страны, в Латвии нет миллиардеров. Почему? Зане Ревалде поясняет: «Латвия больше ориентирована на традиционные сферы бизнеса - транспорт, лесозаготовки, есть и IT-технологии. Латвия использует государственные средства и средства ЕС. Соседние же страны одновременно привлекают международные инвестиции, строят крупные экосистемы, в которых работают компании стоимостью в миллиарды. Это государственная политика».

С ней согласен Рунгайнис: «Почти 20 лет мы делили и распиливали постсоветскую собственность. Литва и Эстония быстро преодолели приватизацию и начали зарабатывать деньги».