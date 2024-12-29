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Крестьянский сейм бьет тревогу: сельскохозяйственный сектор Латвии может подвергнуться массовым банкротствам 1

Бизнес
Дата публикации: 29.12.2024
LETA
Крестьянский сейм бьет тревогу: сельскохозяйственный сектор Латвии может подвергнуться массовым банкротствам

Если и следующий год будет неурожайным, фермеры не смогут найти резервы, чтобы пережить этот год, поэтому возможны массовые банкротства, сказал агентству ЛЕТА председатель правления организации "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.

По его словам, уже в этом году с рынка ушли вроде бы успешные хозяйства. Однако если следующий год будет удачным для фермеров, они смогут начать выплачивать накопившиеся долги, но это невозможно сделать за один удачный год. Пока ситуация на следующий год выглядит достаточно позитивно: цены на молоко находятся на оптимальном уровне, цены на мясо стабильны, а урожайность озимых выглядит хорошей, но самые серьезные проблемы еще впереди.

Лаздиньш отметил, что в этом году практически ни в одной отрасли не было роста. Хотя ситуация была немного лучше, чем в 2023 году, для многих фермеров это был второй год подряд убытков. В целом последние два года негативно сказались на жизнеспособности хозяйств. Многие фермеры заложили свои активы и могут работать только благодаря программам пополнения оборотных средств.

В этом году также не наблюдается заметного роста спроса ни в одном сегменте, но значительно снизился спрос на овес, рожь и ячмень, что отразилось и на цене. В этом году цены на эти культуры таковы, что даже хороший урожай не сможет покрыть себестоимость. Если традиционно цены на эти зерновые были близки к ценам на пшеницу, то в этом году они вдвое ниже. Поэтому он прогнозирует, что в 2025 году площадь под этими культурами в Латвии сократится.

"Крестьянский сейм" призывает фермеров активнее покупать страховки, быть более сплоченными и работать над развитием и повышением конкурентоспособности". Лаздиньш подчеркнул, что количество застрахованных хозяйств значительно увеличилось, застрахована почти половина домашнего скота и сельскохозяйственных культур, но все еще есть возможности для улучшения.

#бизнес
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    29-го декабря

    Правительство уже позаботилось с 1 января увеличение акцизного налога для топлива, и крестьянское тоже подорожает. Хотя во всей Европе акциза для крестьянского топлива и для отопления нет, но латвийские правители не могут себе позволить и ввели акциз на эти топлива. Правителям нужно наполнять бюджет, чтобы потом его разворовывать. Но это латышская страна и латышам нравится их правители.

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