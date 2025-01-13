airBaltic «кормит» Гаусса и через его участие в частных компаниях - NRA

Деньги для Мартина Гаусса поступают из «airBaltic» не только в виде заработной платы, но и в виде дивидендов от участия в частной компании, которая выступает посредником в разработке программного обеспечения для платформы покупки и бронирования билетов авиакомпании, пишет nra.lv . Более того, Мартин Гаусс может принимать решения о закупках «airBaltic» по своему усмотрению, поскольку Закон о публичных закупках на деятельность авиакомпании не распространяется, утвеждает издание.

Немецкая компанией «2e systems GmbH» принадлежит Гауссу косвенно. Она выполняет роль посредника, извлекая значительную прибыль из сделок с «airBaltic». В то же время предполагается, что фактические работы по цене в три раза ниже выполняет субподрядчик — базирующаяся в Хорватии компания «Upheave Technologies», которая занималась улучшением системы бронирования билетов «airBaltic» в течение как минимум двух лет, с 2019 по 2020 год.

Согласно годовому отчёту «2e systems GmbH» за 2019 год, в том году была произведена частичная выплата прибыли в размере полумиллиона евро. Эта прибыль осталась в карманах Гаусса и его бизнес-партнёров, пишет nra.lv, добавляя, что оборот компании в 2019 году составил 2 097 610,42 евро, из которых чистая прибыль составила 1 057 673,63 евро. Эти траты, включая деньги, собранные за счёт налогоплательщиков, происходят без прозрачности и под предлогом соблюдения принципов «хорошего корпоративного управления».

Сам факт, что «airBaltic» как национальная компания не подчиняется Закону о публичных закупках, является ключевым обстоятельством, которое создаёт возможности для произвольного принятия решений со стороны правления и совета директоров авиакомпании. В отличие от других государственных компаний, таких как «Latvenergo», «Sadales tīkls», LMT или «Tet», которые обязаны публиковать свои закупочные политики и предоставлять доступ к тендерам для всех заинтересованных лиц, «airBaltic» не публикует информацию о закупках ни на своём сайте, ни на других публичных платформах.

У «airBaltic» около 2000 поставщиков, предлагающих различные услуги и продукты, однако на сайте компании нельзя найти ни политики закупок, ни основных принципов, ни руководящих документов, которые бы объясняли, как выбираются партнёры для поставок товаров и услуг. Это лишает прозрачности процесс выбора и конкуренции, что, в свою очередь, позволяет совершать закупки по завышенным ценам и без должного контроля. В итоге «airBaltic» остаётся под контролем ограниченного круга лиц, которые фактически свободны в решениях о тратах компании, не неся за это реальной ответственности, утверждает nra.lv, напоминая, что вместе с Мартином Гауссом, занимающим пост председателя правления, в состав правления «airBaltic» также входят Паулс Юрис Цалитис и Витольд Яковлев. Последний начал работать в правлении примерно одновременно с Гауссом.

Правление «airBaltic» было переизбрано на ещё три года относительно недавно, в январе 2024 года. Это говорит о том, что ни совет «airBaltic», ни государство Латвия, являющееся основным акционером, не выразили возражений по поводу деятельности правления, которое работает уже 12 лет подряд.

Закон предусматривает, что акционер, которым от имени Латвийского государства выступает Министерство сообщения, имеет законное право с указанием причин в письменной форме требовать от совета компании проверки деятельности правления. Осуществлялось ли это право и как часто, nra.lv неизвестно. Однако очевидно, что законные права на контроль и надзор за использованием предоставленных государством бюджетных средств были и остаются у достаточно широкого круга лиц и учреждений. Тем не менее сейчас можно констатировать, что правление «airBaltic» действовало, продолжает действовать и, скорее всего, будет действовать абсолютно свободно в выборе того, где и как расходовать средства, которые им не принадлежат и за которые они, по сути, не несут ответственности, пишет издание.