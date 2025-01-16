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Торговые сети Латвии угрожают еще больше поднять цены на продукты питания 1

Бизнес
Дата публикации: 16.01.2025
LETA
Торговые сети Латвии угрожают еще больше поднять цены на продукты питания

На этой неделе правительство одобрило первые практические шаги по содействию конкуренции в торговле продуктами питания и регулированию наценок на них, которые были широко разрекламированы еще перед Новым годом.

Пока нет уверенности в том, не будет ли у такого диктата государства в области ценообразования обратный эффект, который сделает товары первой необходимости более дорогими и вытеснит с рынка малых местных производителей.

Министерство экономики разработало поправки к закону о запрете недобросовестной торговой практики, нацеленные на обеспечение равной конкуренции в розничной торговле продуктами питания и сотрудничество между производителями и торговыми предприятиям. По мнению министерства, торговцы, которые обычно экономически сильнее, чем производители, используют свое положение нечестно и в ущерб поставщикам товаров.

Само собой разумеется, что торговая отрасль негативно относится к предложенным поправкам, которые еще должны быть утверждены в парламенте. Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис говорит, что торговцы в настоящее время в основном снижают цены на товары основной продуктовой корзины и продают продукты ниже себестоимости. "Если наценку придется уравнять, то торговцы не смогут продавать основную корзину продуктов по нынешним ценам", - сказал Крузитис, предположив, что после предложенных министерством мер цены на самые популярные продукты питания могут вырасти, а не снизиться.

Латвийская федерация продовольственных предприятий, которых, как предполагается, предложенные меры должны защитить от произвола торговцев, также очень осторожна в своих прогнозах. Ее руководитель Инара Шуре отметила, что торговцы действительно проводят агрессивную политику наценок и ее необходимо устранить, чтобы избежать несправедливого и неравного отношения к местным производителям, но в то же время федерация сдержанно относится к предложенным поправкам, так как не видит дополнительных преимуществ в том, что государство вмешивается в функционирование свободного рынка.

Latvijas Avīze

#цены #продукты
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    16-го января

    Кто бы сомневался! Правителям не плохо было бы занимательную книжку купить, Капитал, Карла Маркса. Там все про эти цены написано, но боюсь на латышском такой не найдут.

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