Сегодня в Риге с обширной культурной программой отметят 36-ю годовщину восстановления независимости Латвии, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

С 10:00 и до вечера следующего дня у Памятника Свободы каждый житель Риги и гость города сможет принять участие в создании цветочной композиции «Цветущая Латвия», совместно формируя карту страны из цветов — символ единства и взаимного уважения.

Торжественная церемония возложения цветов государственными и муниципальными должностными лицами у Памятника Свободы состоится в 10:30, а в 12:00 на площади Свободы пройдёт дефиле оркестров духовых инструментов латвийских школ.

В Верманском саду запланировано яркое и вдохновляющее праздничное мероприятие «Мы все вместе — в Латвии!». С 12:00 сад превратится в познавательное и увлекательное пространство для всей семьи.

Дети и семьи смогут освоить практические и экологичные навыки — вместе с «Daces zaļumi» сеять и проращивать зелень, а в мастерской «Я создаю свою Латвию!» научиться делать натуральный пластилин и создавать из него символы.

Также можно будет узнать, как заботиться о природе и окружающей среде вместе с «Komposts LV» и «Zero Waste Latvia».

Творческие посетители смогут проявить фантазию и поработать с цветом, создавая образы вместе с автором и иллюстратором Рутой Бриеде.

Для самых маленьких гостей предусмотрены специальные световые песочные столы и развивающие панели «Дом света и ощущений», а также мастерская бумажных поделок «Good Happens», где можно будет сделать красивые короны.

В течение всего дня можно будет сфотографироваться и получить распечатанные снимки с надписью «Моя Латвия — моя ответственность».

В преддверии чемпионата мира по хоккею в программе будет и спортивная часть — семьи и друзья смогут поиграть в настольный хоккей и посмотреть показательные выступления чемпиона Европы и мира Эдгара Цайча.

На сцене Верманского сада с 12:00 до 14:40 будут выступать детские коллективы — «Knīpas un Knauķi», «Kolibri», «Podziņas», «Momo» и «Poppy». В 15:00 программу завершит спектакль театра «Willa» «Лимонад», где прозвучат стихи и сказки Инесе Зандере, а также песни Якаба Ниманиса.

На Ратушной площади с 12:00 состоится концерт фольклорных коллективов «Kokle», «Skandinieki», «Vilkači», «Rīgas Danču klubs» и капеллы «Brička». Традиционное шествие в народных костюмах начнётся в 14:10 и завершится в 14:30 возложением цветов у Памятника Свободы и исполнением песни «Daugavas abas malas».

В течение всего дня в кинотеатре «Splendid Palace» пройдёт марафон латвийского кино. С 13:00 до 23:00 в двух залах будут показываться латвийские фильмы. Вход на сеансы свободный.

На площади Свободы также состоится праздничное мероприятие «Моя Латвия — моя ответственность». С 15:00 до 22:00 гостей будет радовать разнообразная концертная программа.

Открытие проведут любительские художественные коллективы Риги — фольклорный ансамбль «Skandinieki», вокальный ансамбль «Kolibri», танцевальные коллективы «Ačkups» и «Austris», группа «Dārdari» и смешанный хор имени Эмиля Дарзиньша. Вечером выступят Элза Розентале с этноджазовым квартетом и постфолк-группа «Rikši».

Кульминацией вечера станет концертная программа «Весна. Вечная молодость» в 20:30 — история о 4 мая как о весне не только в природе, но и в судьбе государства.

Также праздничные мероприятия пройдут и в районах Риги. С 15:00 до 16:30 в Доме культуры ВЭФ состоится концерт «Путь, ветерок!» с участием оркестра «Rīga», камерного хора «Ave Sol», солистов Иевы Парши и Гундара Дзилюма, а также дирижёра Валдиса Бутана.

В культурном центре «Imanta» в 16:00 пройдёт концерт «Valodiņa» с программой Мартина Кантера, посвящённой празднику.

В культурном дворце «Ziemeļblāzma» в 16:00 состоится концерт «Rokam!» с участием группы «Ogas».

В культурном центре «Iļģuciems» в 19:00 прозвучит концерт «Парафразы дайн» в исполнении трио Александры Шпицберги «AKA».