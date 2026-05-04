Наша республика в денежном отношении остается одной из самых контрастных в Евросоюзе. Коэффициент Джини - экономический показатель, измеряющий уровень неравенства в распределении доходов или богатства среди населения страны, который показывает отклонение фактического распределения доходов от абсолютно равного, превышает 34%, тогда как в ЕС в среднем более 29%. Пособия и доплаты – не решают проблемы.

Жить не стало веселее

Ведущее влияние на ситуацию в домохозяйствах в последнее время оказывает стоимость жизни - даже если доходы номинально увеличивались, инфляция (особенно на продукты питания и энергию) снижала реальную покупательскую способность.

«Главным экономическим воздействием российского вторжения на Украину в Латвию стал рост цен на энергию и, как следствие, инфляция потребительских цен в целом, - констатирует в выпущенном на прошлой неделе информационном сообщении Министерство благосостояния, - Инфляция цен на энергию Латвии достигла 48,8%, и инфляция потребительских цен достигла максимума в 17,2%».

Анализ изменений бюджетных стоимостей относительных расходов домохозяйств за 5 лет, начиная с 2020 г., показал, что рост цен на продовольственные корзины составил 43,9-45,2%, а на непродовольственную часть бюджета домохозяйства, в зависимости от его типа и места жительства, вырос на 34-52%.

Хотя, формально, доходы домохозяйств в среднем на одного члена домохозяйства за сей период увеличились на 50%. Но, как признает ведомство Рейниса Узулниекса (Союз «зеленых» и крестьян), «роста доходов жители в повседневной жизни не ощутили, так как увеличение потребительских цен было равнозначно значению роста дохода».

«Инклюзивный рынок труда для каждого»

По мнению правительственных чиновников, населению необходимо предоставить, так сказать, фронт работ.

В настоящее время уровень занятости в возрастной группе 20-64 лет все еще лишь превышает 77%, а надо бы 80%. Отдельно рассматривается категория инвалидов - сейчас в вышеприведенной возрастной группе трудящиеся составляют свыше 42 процентов, а в планах Министерства благосостояния - 50%. Долю длительных безработных, в процентах от экономически активных жителей, нужно, наоборот, снизить с теперешних 2,2% хотя бы до 2% - а в доле от всех безработных с 21,1% до 15%.

Таким образом, работающие жители ЛР смогут меньше подвергаться риску бедности - эта доля упадет с 8,4 до 7,7 процентов.

В поисках трудовых ресурсов, Минблаг предлагает найти подход к «молодым людям, которые не учатся и не работают, лицам с низкими и не соответствующими рынку труда навыками». Так, до 2029 года намереваются вывести на трудовую дорогу 2250 молодых людей, в рамках проекта «Proti un dari» («Умей и делай»).

Необходимо «способствовать согласованию трудовой и частной жизни для занятых лиц»… Как выглядит вышеприведенный тезис для проблемных категорий занятых – можно только представить; ибо вряд ли практикуемые ими виды досуга будут способствовать производительности труда.

Надежды возлагаются также на социальные предприятия, которые соскребут остатки с нашего котла трудового рынка.

Недовольные работой

Но латвийский наемный работник, он весьма критичен и требователен – число жалоб в Государственную трудовую инспекцию исчисляется, по-прежнему, многими тысячами.

«Большинство (свыше 90%) указанных в заявлениях возможных нарушений – в сфере трудовых прав, остальные – в сфере охраны труда. Рост числа заявлений в основном связан с усиленной активностью сообщать о содержании опубликованного работодателями объявления о работе, где, возможно, необоснованно указана необходимость знать иностранные языки».

Точно так же, после начала работы при Рижском университете Страдиня Центра радиационной и профессиональной медицины, тотчас выросло количество лиц, заявивших о профзаболеваниях, полученных на своих предприятиях – свыше 2000 в год. Причем, наиболее часто эти случаи фиксируются в самом производительном возрасте – 25-44 лет. Министерство благосостояния подтверждает, что в ЛР по-прежнему имеется «сравнительно высокий» уровень тяжелых и даже летальных инцидентов на рабочем месте; лидируют здесь автомобильные аварии.

Последние резервы социализма

Возвращаясь к возрастным группам, которые надо трудоустраивать: в Минблаге радостно констатировали рост занятости в когорте 55-64 лет.

«Это позитивная тенденция, которая благоприятно влияет на систему социального страхования и компенсирует нехватку рабочей силы, вызванную сокращением численности населения трудоспособного возраста в целом».

Работа лиц предпенсионного возраста, между тем, связана с приспособлением трудовой среды и условий, возможностями обучения, поддержкой здоровья и т.д. Хотя трудовая этика последнего поколения, сформировавшегося в социализме, выгодно отличается от последующих генераций…