Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре 1 763

Дата публикации: 04.05.2026
«В прошлом году мне дали отпуск только в ноябре. В летнем отпуске отказали — дескать, слишком поздно обратилась, все отпуска уже расписаны. На днях обратилась к начальнице, чтобы «застолбить» отпуск на лето, но получила ответ, что слишком рано обратилась, график еще не составляли.

На мой вопрос, когда же к ней обращаться, чтобы успеть, она как-то неопределенно махнула рукой — дескать, потом.

Я уже работаю в организации три года, и график отпусков ни разу в глаза не видела. Хочу узнать, что говорит в таких случаях закон:

  1. Обязана ли администрация составлять график отпусков и давать его на ознакомление сотрудникам?

  2. Если в прошлом году дали отпуск в «не сезон», должны ли предоставлять работнику отпуск хотя бы в текущем году в то время, когда это нужно ему, а не когда заблагорассудится начальству? Читательница портала bb.lv»

Алевтина Григоренко, юрист:

– Согласно статье 149. ч. 1 Закона о труде, каждый работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее четырех календарных недель. А в случае индивидуальной договоренности ежегодный оплачиваемый отпуск в очередном году может быть предоставлен по частям (статья 149. ч. 2). Закон предусматривает и исключения: с согласия работника, при необходимости на предприятии, часть отпуска может быть перенесена на следующий год (статья 149. ч. 3).

Вопросы, связанные с составлением графика и его согласованием с работником, изложены в статье 150 (ч. 1. и 2) Закона о труде. Конкретно: ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется каждый год в определенное время по договоренности между работником и работодателем или в соответствии с графиком отпусков. С графиком отпусков должны быть ознакомлены все работники, он должен быть доступен для каждого работника, и при его составлении следует консультироваться с представителями работников. Также норма закона предусматривает, что при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, работодатель обязан по возможности учитывать пожелания работника.

В случае, описанном читательницей, имеет смысл обратиться к работодателю с письменным заявлением о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в определенный месяц, по пожеланию работника. Работодатель должен будет дать ответ в письменной форме, и, возможно, пожелание работника будет удовлетворено. В случае, если последует отказ предоставлении отпуска в конкретный период, работодатель должен будет это обосновать, назвав конкретные причины (также в письменной форме). Что, в свою очередь, позволит оценить, нет ли признаков дискриминации к конкретному работнику по сравнению с другими работниками в одинаковых обстоятельствах и при выполнении одинаковых обязанностей на предприятии.

Если нет возможности достичь компромиссного решения в рамках предприятия, можно обратиться и за защитой своих интересов в Государственную инспекцию труда.

#спрашиваете — отвечаем #дискриминация #отпуск #юридическая консультация
Автор - Марина Блументаль
