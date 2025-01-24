Россия может возобновить поставки газа в Приднестровье через газопровод «Турецкий поток». Согласно данным торговой платформы RBP, на которые обратил внимание «Коммерсант», кипрская компания Ozbor Enterprises на месяц забронировала мощности газопровода в объеме 3,1 миллиона кубометров в сутки. Этот объем совпадает с потребностями в газе непризнанной республики, которая переживает энергетический кризис. Предполагается, что поставки начнутся 1 февраля.

По данным источников, до этого прорабатывались различные варианты поставок газа в Приднестровье, но транзит топлива через Турцию на сегодняшний день рассматривается как приоритетный. В общей сложности помощь непризнанной республике может обойтись России в $ 160 000 000.

Из Турции газ может поступить в Трансбалканский газопровод, работающий в реверсном режиме. Однако отдельные участки этой трубы вплоть до Молдовы на месячном аукционе 20 января забронированы не были. В частности, для бронирования предоставлялись участки на границе Болгарии и Румынии (точка входа), Румынии и Украины (Иссакча—Орловка), Румынии и Молдовы (газопровод Яссы—Кишинев). Торги на месячное бронирование проходят каждый третий понедельник месяца, после этого объемы можно бронировать ежедневно, но это более дорогостоящая опция.

Компания Ozbor Enterprises работает на румынском рынке как импортер и экспортер газа. Торговлей газом в организации занимается Мирослав Стоянович. В 2017–2022 годах он работал старшим газовым трейдером в «Газпроме». При этом управляющим швейцарского представительства Ozbor Enterprises является Владимир Петков, который до 2014 года работал в бывшем операторе проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy, а затем перешел на работу в «Газпром нефть».

После прекращения 1 января транзита российского газа через Украину в Приднестровье отключили центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, начались веерные отключения электроэнергии, были остановлены практически все промышленные предприятия. До этого «Газпром» поставлял газ в Приднестровье в объеме около 5,7 миллионов кубометров в сутки (2 миллиардов кубометров в год). Этого объема хватало для собственного потребления республики и выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая также поставлялась Кишиневу. С наступлением газового кризиса ГРЭС прекратила поставки на правый берег, из-за чего Молдове пришлось закупать электроэнергию в Румынии по более высокой цене.

15 января глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности России возобновить поставки газа в регион в рамках гуманитарной помощи. Однако он не назвал точные сроки, когда газ снова начнет поступать в непризнанную республику, а также не уточнил возможный маршрут поставок. До этого «Коммерсант» писал, что Москва прорабатывала вариант с закупкой газа на европейском спотовом рынке с январе по апрель в объеме до 3 млн кубометров в сутки через компанию-посредника Natural Gaz D.C. Эта схема была раскритикована президентом и правительством Молдовы. По молдавскому законодательству, газ в Приднестровье может поставлять только компания «Молдовагаз». После этого Красносельский заявлял, что в непризнанной республике согласны получать газ из Молдовы.