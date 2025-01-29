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Бешеный огурец: почему обычные овощи в РФ становятся элитной едой 1

Бизнес
Дата публикации: 29.01.2025
BB.LV
Под угрозой одно из культовых кушаний русской кухни - малосольные огурчики.

Под угрозой одно из культовых кушаний русской кухни - малосольные огурчики.

Импорт не в состоянии заместить дефицита.

За последний год огурцы в России подорожали примерно на 30%. Их производство в теплицах ежегодно увеличивается, но ожидать снижения стоимости не стоит, уверены опрошенные Forbes.ru эксперты.

«По предварительным оценкам, урожай тепличных огурцов в 2024 году составит 885 000–890 000 т у товарных производителей, включая фермеров и ИП», — подсчитала генеральный директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Российские сельхозорганизации в 2024 году реализовали порядка 733 000 т огурцов на сумму 89,644 миллиардов рублей при средней стоимости тонны в 122 304 рубля, добавляет гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов — в 2023 году, по его словам, промышленный сектор выпустил 870 600 т огурцов защищенного грунта (то есть выращенных в теплицах).

Потребление огурцов на человека в России в 2023 году составило 7,7 кг в год, в 2024-м — 7,9 кг в год, а прогноз на 2025 год — 8,1 кг, продолжает Плугов, самообеспеченность при этом оценивается в 94% в 2023 и 2024 годах и 95% в 2025-м. «Для сравнения, еще 10 лет назад она составляла 74%», — говорит он.

Плугов также подсчитал общий объем рынка свежих огурцов в России. По его данным, в 2021 году он составлял 1,065 миллионов т, в 2022 году показатели возросли до 1,14 миллионов т, в 2023-м опустились до 1,1 миллионов т. Ожидается, что в 2025 году он составит 1,18 миллионов т.

То, какие компании играют наиболее значимую роль в обеспечении тепличными огурцами локальных рынков, очень сильно зависит от конкретного региона, уточняет заместитель гендиректора ассоциации «Теплицы России» Владимир Подземельных. «Например, в Якутии небольшой тепличный комплекс «Саюри» с чуть более 3 га общей площади обеспечивает огурцами весь регион», — приводит он пример.

Импорт огурцов в последние годы оказывает незначительное влияние на рыночную конъюнктуру, так как доля ввоза по отношению к объему предложения отечественной продукции относительно невелика, говорит Плугов из «АБ-Центра». Пик поставок пришелся на 2014 год, когда было импортировано 238 700 т продукции, а после ограничений на ввоз из ряда стран (главным образом из ЕС) поставки ощутимо сократились. В 2023 году, по уточненным данным, показатели, с учетом торговли со всеми странами мира, находились на отметках в 77 100 т, продолжает он. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе показатели будут варьироваться в пределах 50 000-100 000 т, — прогнозирует Плугов. — Основные поставщики огурцов в Россию — Китай, Иран, Белоруссия, Турция, Казахстан, Армения и Азербайджан».

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    29-го января

    Бешеный огурец стоит, согласно статье 1.евро за ккг, у нас гораздо дороже, особенно маде ин Латвия, 1 евро за штуку, в 300 грамм.

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