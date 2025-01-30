В настоящее время акционер «airBaltic» министерство сообщения активно ищет кандидатов на пост временного правления «airBaltic». Вновь назначенным членам совета придется немедленно решить несколько неотложных вопросов. Министр сообщения Каспар Бришкенс в беседе с «Неаткаригой» подтвердил, что вопросы, касающиеся вознаграждения членов правления, оценивает и решает совет.

Возможно, также потребуется принять решение об утверждении повышения заработной платы председателя правления Мартина Гаусса. Как известно, с тех пор, как Гаусс начал управлять «airBaltic» в 2012 году, он получил более 11 миллионов евро вознаграждения, что с учетом его базовой зарплаты и других доходов составляет в среднем более миллиона евро в год.

Невероятно, но это не предел зарплаты Гаусса. Поправки к Закону об управлении долями в капитале публичных лиц и обществ с капиталом предусматривают возможность дальнейшего повышения данного вознаграждения, начиная с января текущего года. Это станет возможным при условии утверждения нового временного совета на собрании акционеров 11 февраля. Действующий совет, который по-прежнему обладает полномочиями и возглавляется Клавсом Васксом, опытным руководителем многих государственных компаний, также имеет право увеличить зарплату Гауссу до конца срока полномочий действующего совета.

О том, что правовые тонкости законов и нормативных актов допускают достаточно вольную трактовку правил о зарплатах членов советов госпредприятий, свидетельствуют декларации латвийских чиновников за 2023 год. Размер вознаграждения советам госкомпаний определяется по непрозрачным расчетам и абстрактным величинам — здесь их надо сравнивать с частным сектором, надо учитывать сложность задач, выполняемых столичной компанией. В иных случаях необходимо учитывать отдельные показатели, характеризующие размер капитала компании.

Важно, что контролируемые государством общества капитала (например, AS «Air Baltic Corporation», SIA «Tet», AS «Rīgas siltums») не связаны правилами Кабинета министров № 4 от февраля 2020 года. 63 «Положение о количественном составе членов совета и правления обществ с публичным капиталом и обществ с частно-публичным капиталом в соответствии с показателями, характеризующими размер капитала общества, предельном размере ежемесячного вознаграждения членов совета и правления» (Положение об оплате труда). Самым находчивым оказалось правление «airBaltic». Г-н Гаусс возглавляет совет директоров контролируемой государством компании с государственным капиталом, в которой нет верхнего предела вознаграждения, и на которую не распространяются Правила вознаграждения.

16 ноября 2024 года вступили в силу поправки в Закон «Об управлении долями капитала публичных лиц и обществ капитала», принятые в неотложном порядке. Согласно поправкам, вознаграждение членам советов и правлений государственных и местных обществ с капиталом замораживается на два года с учетом положений аннотации к законопроекту, с целью содействия определению вознаграждения членов правления и советов государственных и местных компаний с капиталом, который является пропорциональным и соответствует возможностям государственного бюджета в ситуации, когда в аналогичных компаниях с капиталом вознаграждение членов советов и советов государственных и местных компаний с капиталом различается значительно.

Переходные положения закона предусматривают, что в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года вознаграждение членам совета директоров и совета в обществах с капиталом, контролируемых публичным лицом, обществах с государственно-частным капиталом, обществах с капиталом публичного лица и его зависимых капитальных обществ определяется без превышения вознаграждения членов совета директоров и совета, которое было определено для члена совета или правления на дату вступления в силу настоящего переходного положения (16 ноября ).

Но и на этот раз М. Гаусс проскользнул без ограничений. Согласно новому положению, с января этого года Гаусс может претендовать на надбавку к зарплате в размере 20 000 евро. Его зарплата не повышалась в 2023 и 2024 годах, а в данном случае поправки в закон позволяют увеличить зарплату Гаусса на 2,6%. Щедрость вознаграждения членам советов государственных предприятий определяется либо советом, либо акционером, которым является министерство или учреждение соответствующей отрасли — в случае М. Гаусса — Министерство сообщения. Журналисты спросили министра сообщения Каспара Бришкенса, последует ли акционер «airBaltic» букве закона и решит ли он повысить зарплату Гауссу?

Министр ответил следующим образом: «У меня нет политических полномочий вмешиваться в принципы вознаграждения членов совета директоров. Вот почему в компании есть совет директоров, который ее оценивает. Этот вопрос можно задать либо действующему председателю совета (имеется в виду Клавс Васкс), либо дождаться нового совета и попросить его представить свое видение вознаграждения членов правления. Я, конечно, об этом проинформирован, но в настоящее время министерство проводит отбор кандидатов на должности временных членов совета. Мы говорим, используя разные методы. Это будет временный совет, а затем мы соответственно организуем полноценный конкурс на постоянных членов совета. Собрание акционеров запланировано на 11 февраля. Ему еще предстоит принять несколько решений, включая решение о временном совете».

Возможно, Министерство как акционер airBaltic — управляющий долями капитала — еще не успело ознакомиться с новыми обязательствами в капитальных обществах, контролируемых публичным лицом, по состоянию на 16 ноября 2024 года. Статья 8 Закона предусматривает, что акционер обязан обеспечить разработку и публикацию публичной компанией политики вознаграждения членов правления и совета компании. Мы терпеливо ждем свободного момента, когда Министерство транспорта опубликует политику вознаграждения членов правления airBaltic, что позволит нам убедиться в том, что финансовые ресурсы, предназначенные для вознаграждения руководства компании, используются эффективно и результативно.

Вышеупомянутая политика также поможет частным предпринимателям задуматься о том, с каким уровнем амбиций им нужно работать, чтобы когда-либо иметь возможность привлекать таких высококлассных специалистов, как те, кого наняло руководство airBaltic, если они хотят летать так высоко. как airBaltic. Как указано в аннотации к закону, «истинной» целью высокой оплаты труда в публичных компаниях является обеспечение конкурентоспособной оплаты труда по сравнению с частным сектором.