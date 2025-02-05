В прошлом году налоговые поступления были на 1,7% меньше запланированных 1 758

Бизнес
Дата публикации: 05.02.2025
LETA
В прошлом году налоговые поступления составили 14,404 млрд евро, что на 251,6 млн евро или 1,7 % меньше, чем планировалось, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В то же время налоговые поступления в 2024 году были на 989,4 млн евро или на 7,4% больше, чем в 2023 году.

В прошлом году налоговые поступления в совокупный государственный бюджет составили 13,558 млрд евро, что на 247 млн евро или 1,8 % меньше запланированного.

В государственном бюджете налоговые поступления в прошлом году составили 11,194 млрд евро, что на 377,8 млн евро или 3,3 % меньше запланированного, а в бюджете самоуправлений налоговые поступления составили 2,364 млрд евро, что на 130,8 млн евро или 5,9 % больше запланированного.

В рамках государственной схемы фондированных пенсий налоговые поступления в 2024 году составили 846,7 млн евро, что на 4,7 млн евро или 0,5 % меньше, чем планировалось.

В 2024 году поступления подоходного налога с населения, налога на прибыль предприятий, налога на лотереи и азартные игры были больше, чем планировалось, в то время как поступления других налогов отставали или соответствовали плану.

Так, взносов социального страхования было собрано 5,243 млрд евро, что на 2,8 % ниже плана.

Поступления налога на добавленную стоимость (НДС) в прошлом году составили 3,882 млрд евро, что на 5,2 % меньше запланированного, а поступления подоходного налога с населения составили 2,811 млрд евро, что на 6,7 % больше запланированного.

Поступления акцизов в 2024 году составили 1,191 млрд евро, что на 5,1 % меньше запланированного. Поступления налога на прибыль предприятий в прошлом году составили 719,4 млн евро, что на 3,1 % больше запланированного, а поступления от налога на недвижимость составили 237,3 млн евро, что соответствует плану.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
