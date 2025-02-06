Падение нефтяных цен может стать «катастрофическим» для американских производителей сланца и Саудовской Аравии 1 1033

Бизнес
Дата публикации: 06.02.2025
BB.LV
Сланцевая нефть долгое время вдохновляла американских инвесторов.

Резкие движения Трампа разбалансировали глобальный энергорынок.

Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфронтация из-за цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal в своём новом материале, согласно которому, команда Трампа уже поняла, что существенное увеличение добычи нефти в США для снижения мировых цен нецелесообразно:

"По словам руководителей нефтяных компаний, в ближайшее время не ожидается нового нефтяного бума в Америке, независимо от того, сколько нормативных актов будет отменено. После того, как многие производители обанкротились во время пика сланцевого бума, отрасль теперь сосредоточена на сокращении издержек и возврате денег инвесторам".

В результате Трамп решил убедить Саудовскую Аравию и другие страны ОПЕК наводнить рынок большим количеством нефти. Однако Саудовская Аравия уже заявила, что не намерена этого делать.

Команда Трампа намерена снизить цены на нефть до $ 45 за баррель (сейчас $ 73 по сравнению с более чем $ 94 в 2022 году). Но такое падение может стать «катастрофическим» для американских производителей сланца и Саудовской Аравии — «двух самых влиятельных союзников Трампа на мировом рынке нефти», отмечает The Wall Street Journal.

Издание также напоминает, что десятки сланцевых бурильщиков обанкротились в 2020 году, когда цены рухнули из-за COVID, а Саудовская Аравия будет бороться за то, чтобы сбалансировать свой бюджет при текущем уровне цен.

