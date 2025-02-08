Сооснователи «Альфа-групп» Михаил Фридман и Петр Авен, имеющий гражданство Латвии, завершили сделку по продаже своих долей в Альфа-банке и компании «Альфастрахование». Избавившись от российских активов, они надеются на снятие европейских санкций.

Продажа состоялась в прошлом году в рамках договоренности, заключенной в 2023 г., свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась Financial Times. Покупателем стал Андрей Косогов, который до войны владел наименьшей долей в «Альфе», но из-за санкций в итоге выкупил доли четырех своих более крупных партнеров. Фридман и Авен в совокупности владели 45% акций банка и 42% акций страховщика. В результате сделки с ними обе компании были оценены в 240 млрд руб.

Косогов, не находящийся под санкциями, стал крупнейшим акционером Альфа-банка и инвестиционного конгломерата LetterOne, который партнеры по «Альфе» создали в Великобритании после продажи «Роснефти» своей доли в нефтяной компании ТНК-ВР в 2013 г. Косогов приобрел доли двух других партнеров, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, в Альфа-банке и LetterOne в 2022 г.

Сделка с Фридманом и Авеном должна была пройти через кипрскую холдинговую компанию, для ее оплаты Косогов договорился о привлечении кредита от Газпромбанка, согласно переписке, с которой ознакомилась FT. Кипрский регулятор медлил с одобрением, но в итоге процесс ускорился после того, как российские власти приняли закон об «экономически значимых организациях», который позволяет перевести владение иностранной компанией в российскую юрисдикцию.

В марте 2024 г. был обнародован первый список таких организаций, из шести компаний первые три связаны с «Альфа-групп»: это были основной акционер Альфа-банка, основной акционер «Альфастрахования» и структура X5 Group, которая управляет супермаркетами «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик». Согласно договору о продаже, Косогов купил доли Фридмана и Авена уже в российских компаниях за свои деньги, пишет FT.

Фридман и Авен добиваются снятия с них санкций Евросоюза и Великобритании. В прошлом году суд ЕС отменил часть санкций, постановив, что блок не представил достаточно доказательств причастности Фридмана и Авена к попыткам российских властей подорвать суверенитет Украины. Однако другие санкции продолжают действовать: в них обосновывается статус миллиардеров как «ведущих бизнесменов... вовлеченных в экономический сектор, который является существенным источником дохода» для Кремля.

Альфа-банк и «Альфастрахование» сами тоже находятся под западными санкциями. Последняя попала под санкции США в рамках последнего пакета мер, приятого администрацией Джо Байдена 10 января против российского теневого флота. «Альфастрахование» активно занималась страхованием судов, доставлявших российскую нефть в Индию.