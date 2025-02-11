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Eiropas dzelzceļa līnijas интегрируют в концерн Latvijas dzelzceļš 1

Бизнес
Дата публикации: 11.02.2025
BB.LV
Eiropas dzelzceļa līnijas интегрируют в концерн Latvijas dzelzceļš
ФОТО: LETA

ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL), отвечающее за реализацию железнодорожного проекта "Rail Baltica" в Латвии, планируется интегрировать в концерн ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz), свидетельствует подготовленный Министерством сообщения информационный отчет о реформе железнодорожной отрасли.

Реформа также предусматривает консолидацию дочерних предприятий концерна LDz. Планируется, что ООО "LDz ritošā sastāva serviss" и ООО "LDz loģistika" будут присоединены к ООО "LDz Cargo", чтобы повысить конкурентоспособность и сократить административные расходы. Также будет оцениваться необходимость отделения объединенного ООО "LDz Cargo" от концерна LDz как отдельного государственного общества капитала, чтобы обеспечить полное разделение функций управления железнодорожной инфраструктурой и перевозок.

Как отмечает Минсообщения, реформа предусматривает значительные изменения в управлении железнодорожной отраслью, которые позволят эффективнее использовать ресурсы и снизить административные расходы, одновременно совершенствуя модель финансирования и решая вопрос о будущем операторе инфраструктуры "Rail Baltica".

В настоящее время управление железнодорожной инфраструктурой осуществляет LDz, тогда как EDzL отвечает за создание новой железнодорожной инфраструктуры "Rail Baltica". По мнению министерства, оптимальным решением для успешной интеграции железнодорожной инфраструктуры европейского стандарта в существующую систему железных дорог является постепенная консолидация предприятий, в результате которой EDzL будет полностью интегрировано в концерн LDz.

В ходе реформы планируется оптимизировать процессы принятия решений, улучшить распределение ресурсов и обеспечить единый подход к развитию железнодорожного транспорта в Латвии. Также предусмотрено усилить стратегическую координацию и привлечение инвестиций для развития отрасли.

Министерство продолжит оценку возможностей оптимизации и реструктуризации также других предприятий транспортной отрасли, чтобы улучшить процесс привлечения инвестиций, пересмотреть модель финансирования и снизить потребность в бюджетных средствах.

Как сообщалось, в 2023 году оборот концерна LDz составил 263,529 млн евро, что на 3,4% больше 2022 года, а убытки - 3,231 млн евро.

LDz является оператором публичной железнодорожной инфраструктуры и управляющей компанией концерна LDz. В состав концерна также входят "LatRailNet", которое устанавливает платежи за пользование инфраструктурой и распределяет пропускную способность железных дорог, "LDz Cargo", осуществляющее грузовые и международные пассажирские перевозки, предприятие по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава "LDz ritošā sastāva serviss", охранное предприятие "LDz apsardze" и логистическая компания "LDz loģistika".

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    11-го февраля

    Перемещение кроватей в публичном доме не даст прибылей, если клиентов объявить агрессорами,наложить санкции и заколотить дверь. Скунгс министр финансов уже объявил, что широкая (российская) колея не нужна и нужно сдать её на металлолом. Великая транзитная держава ЛР кончилась.

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