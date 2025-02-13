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Санкции против России оказались бумерангом: Рижский порт сидит на голодном пайке 2

Бизнес
Дата публикации: 13.02.2025
BB.LV
Санкции против России оказались бумерангом: Рижский порт сидит на голодном пайке

В январе грузооборот Рижского порта составил 1,475 млн тонн, что на 14,6% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предоставленные портом данные.

Больше всего за этот период перевалено сыпучих грузов - 686,2 тыс. тонн (-33,1% по сравнению с январем 2024 года). Перевалка генеральных грузов составила 681,3 тыс. тонн (+14,6%), наливных грузов - 108 тыс. тонн (+1,1%).

Контейнерных грузов в Рижском порту в январе перевалено 428,9 тыс. тонн (+1%).

Также перевалено 232 тыс. тонн древесины (+52,3%) и 328,1 тыс. тонн сельскохозяйственных сыпучих грузов (-21,7%).

Древесных гранул в январе перевалено 108,2 тыс. тонн (в 2,4 раза меньше), щепы - 122,8 тыс. тонн (-13,6%).

В 2024 году грузооборот Рижского порта составил 18,062 млн тонн, что на 3,9% меньше 2023 года.

Для сравнения: в лучшие времена (в 2014-15 годах) через Ригу переваливалось более 40 млн тонн грузов.

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2

Комментарии (2)

  • ЯО
    Яшка Одесский
    13-го февраля

    Вот так вам твари и надо!

    4
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го февраля

    А какой результат вы хотели получить? Наши бонзы в угоду большому босу отрубили себе хвост по самую шею .вот в сми уже статейки про грядущий энерго кризис появляется , что дольше???

    10
    1

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