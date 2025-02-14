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Прощай, миллион евро в год! Правление «airBaltic» почти на половину снижает свои зарплаты 1

Бизнес
Дата публикации: 14.02.2025
BB.LV
Прощай, миллион евро в год! Правление «airBaltic» почти на половину снижает свои зарплаты
ФОТО: LETA

Правление латвийской национальной авиакомпании "airBaltic" добровольно согласилось временно отказаться от фиксированных зарплат, сократив их на 40%, до успешного проведения первичного публичного размещения акций (IPO), сообщили агентству ЛЕТА представители "airBaltic".

В правление "airBaltic" входят исполнительный директор Мартин Гаусс, председатель правления, финансовый директор Витолдс Яковлев и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.

Согласно декларациям должностных лиц, в 2023 году Гаусс заработал 828 942 евро, Яковлев - 339 310 евро, а Цалитис - 314 204 евро.

Авиакомпания отмечает, что IPO является одним из стратегических приоритетов "airBaltic", который укрепит финансовую устойчивость компании и обеспечит дальнейший рост, а добровольное снижение заработной платы отражает веру правления в долгосрочную ценность "airBaltic".

По словам председателя совета "airBaltic" Андрея Мартынова, это решение ясно демонстрирует уверенность правления в будущем авиакомпании и его приверженность успешному IPO.

#airbaltic
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го февраля

    А, если на 90% сократить, они уволятся и пойдут в народное хозяйство? Думаю надо попробовать.

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