Подготовка к выборам в Сейм выходит на новый этап: власти рассчитывают внедрить несколько IT-решений, которые упростят голосование и работу комиссий.

Председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис заявил, что перспективы использования информационных систем на выборах существенно улучшились. В частности, речь идёт об электронном реестре избирателей, который позволит голосовать не по месту регистрации, а на любом участке.

«Мы отдалились от ситуации отсутствия электронного реестра избирателей», — отметил Звиедрис в эфире передачи «Утренняя панорама».

При этом он подчеркнул, что работа над системами ещё не завершена, поэтому говорить о полной безопасности пока рано. ЦИК готовится к разным сценариям проведения выборов.

Помимо реестра, планируется внедрить и другие цифровые инструменты — электронные журналы хода голосования и протоколы подсчёта. Они будут незаметны для избирателей, но должны упростить работу комиссий и ускорить обработку данных.

Несмотря на цифровизацию, сами голоса будут считать вручную. Предварительные результаты, как ожидается, объявят на следующий день. Систему сканирования бюллетеней в этот раз использовать не будут, хотя от неё не отказываются окончательно.

Разработку избирательных IT-систем правительство решило передать государственным и частично государственным компаниям — Latvijas mobilais telefons, Tet и Latvijas valsts meži. Ранее контракт с прежним разработчиком был расторгнут.

В Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития поясняют, что эти компании выбраны из-за опыта реализации крупных IT-проектов и наличия специалистов с необходимыми сертификатами безопасности — критически важного фактора для избирательных систем.

Ожидается, что LMT займётся доработкой платформы, «Tet» — её аудитом и адаптацией модулей, а LVM — развитием электронного реестра (регистра) избирателей.

Переход к цифровым инструментам — часть более широкой модернизации выборов, но в этом году ключевой задачей остаётся их надёжность.