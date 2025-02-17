Даешь 50 центнеров с гектара! Латвийские фермеры побеждают в битве за урожай

По предварительным данным, общий урожай зерновых в Латвии в прошлом году увеличился на 16,1% или 436 400 тонн по сравнению с 2023 годом и составил 3,152 миллиона тонн, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время площадь под зерновыми в прошлом году увеличилась на 0,4% или 3 400 га до 800 800 га, а урожайность зерновых выросла на 1,5% до 39,4 центнера с гектара. Все зерновые культуры показали рост средней урожайности в прошлом году.

Общий урожай озимых зерновых в 2024 году увеличился на 321 400 тонн или 15,3% до 2,424 млн тонн по сравнению с 2023 годом. Средняя урожайность озимых зерновых увеличилась с 41,3 центнера с гектара в 2023 году до 47,5 центнера в 2024 году.

На долю озимой пшеницы пришлось 69% от общего урожая зерна (69,5% в 2023 году). При увеличении средней урожайности с гектара на 16,4%, с 42,7 центнера в 2023 году до 49,7 центнера в 2024 году, производство озимой пшеницы достигло 2,176 млн тонн, увеличившись на 289 100 тонн или 15,3% по сравнению с предыдущим годом.

Посевная площадь яровых зерновых в 2024 году увеличилась на 2 200 гектаров или 0,8%, что обусловлено значительным увеличением площади посева овса на 10 000 гектаров или 10,2%. Посевные площади ярового ячменя, напротив, продолжали снижаться, сократившись на 4 900 гектаров или 8,1%.

Всего в прошлом году было закуплено 2,96 млн тонн зерна, что на 282 400 тонн или 10,5% больше, чем в предыдущем году. Средняя закупочная цена на зерно снизилась с 208,39 евро за тонну в 2023 году до 191,71 евро в 2024 году.

На долю пшеницы пришлось 83 % закупленного зерна (84,8 % в 2023 году), из которых 68,8 % было продовольственного сорта (71,7 % в 2023 году). Доля продовольственной ржи в общем объеме закупок ржи увеличилась с 66,2% в 2023 году до 73,2% в 2024 году.

В 2024 году общий урожай рапса снизился на 100 400 тонн или 28,7%, при этом площадь сократилась на 27 800 га или 19%. Средняя урожайность с гектара озимого рапса снизилась с 23,7 центнеров в 2023 году до 21,3 центнера в 2024 году, что является самым низким показателем за последние шесть лет. Средняя урожайность летнего масличного рапса увеличилась на 1,4 центнера с гектара или на 9,5%.

Общее снижение посевных площадей рапса произошло за счет сокращения посевных площадей озимого рапса на 40 700 га, или 28,8%, так как некоторые посевы озимого рапса не перезимовали и были засеяны яровыми, сообщает статистическое управление. Площадь посевов летнего масличного рапса увеличилась на 12 000 гектаров, или в 2,2 раза, в то время как площадь посевов ярового масличного рапса сократилась до 10 100 гектаров в 2023 году.

За последние 14 лет значительно сократилась площадь посадок картофеля - с 30 100 га в 2010 году до 12 800 га в 2024 году. Общий урожай в 2024 году составил 227 900 тонн, что на 30 200 тонн или 11,7% меньше, чем в предыдущем году. Средняя урожайность картофеля с гектара снизилась на 6,9 центнера или 3,7% до 177,5 центнера с гектара.

В 2024 году было выращено 108 400 тонн овощей (включая выращенные в теплицах), что на 2 600 тонн или 2,3% меньше, чем в 2023 году. Снижение общего объема урожая произошло в основном за счет уменьшения объема овощей, выращенных в теплицах, на 1 600 тонн или 14,6%. Овощей в открытом грунте выращено на 1000 тонн меньше.