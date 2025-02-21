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«От шока у меня пересохло во рту» - клиенты недоумевают от цен «дешевых» лекарств в аптеках 1

Бизнес
Дата публикации: 21.02.2025
BB.LV
«От шока у меня пересохло во рту» - клиенты недоумевают от цен «дешевых» лекарств в аптеках

С 1 января 2025 года снижены цены на более чем 3000 лекарственных препаратов, в том числе их окончательная цена с учетом сбора за услуги фармацевта в размере 75 центов, сообщил в среду парламентский секретарь Министерства здравоохранения (Минздрав) Артемс Уршульскис на заседании Комиссии по запросам Сейма.

Депутат Сейма Лаурис Лизбовскис (AS) на заседании комиссии пояснил, что новая реформа вызвала недурмение у некоторых пациентов, поскольку цены на дешевые лекарства выросли. Он добавил, что фармацевты и аптеки также выразили недовольство.

Рост цен на лекарства неприятно удивил некоторых клиентов аптек.

«Сегодня в аптеке у меня пересохло во рту. Мне нужно регулярно принимать лекарства, которые я покупаю раз в 2 месяца. Сегодня я заплатила ровно на 19 евро больше. Разве министр здравоохранения не говорил, что в этом году цены на лекарства снизятся?» — спрашивает растерянная пользовательница «X».

Министерство здравоохранения ответило на этот пост: «Здравствуйте! Не могли бы вы прислать фотографию чека, чтобы мы могли его проверить?»

Автор отмечает, что «к сожалению, я не взяла чек из-за шока. Это лекарства, прописанные психиатром».

Арнис: Это, наверное, «дешевые» лекарства... министр обещал немного поднять цену...

Большинство комментаторов, впрочем, отмечают, что покупаемые ими лекарства стали дешевле.

#лекарства #цены #аптека
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Комментарии (1)

  • bt
    bory tchist
    21-го февраля

    y Владимира Высоцкого: "... если хилый – сразу в грoб"

    22
    1

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