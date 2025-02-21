«От шока у меня пересохло во рту» - клиенты недоумевают от цен «дешевых» лекарств в аптеках

С 1 января 2025 года снижены цены на более чем 3000 лекарственных препаратов, в том числе их окончательная цена с учетом сбора за услуги фармацевта в размере 75 центов, сообщил в среду парламентский секретарь Министерства здравоохранения (Минздрав) Артемс Уршульскис на заседании Комиссии по запросам Сейма.

Депутат Сейма Лаурис Лизбовскис (AS) на заседании комиссии пояснил, что новая реформа вызвала недурмение у некоторых пациентов, поскольку цены на дешевые лекарства выросли. Он добавил, что фармацевты и аптеки также выразили недовольство.

Рост цен на лекарства неприятно удивил некоторых клиентов аптек.

«Сегодня в аптеке у меня пересохло во рту. Мне нужно регулярно принимать лекарства, которые я покупаю раз в 2 месяца. Сегодня я заплатила ровно на 19 евро больше. Разве министр здравоохранения не говорил, что в этом году цены на лекарства снизятся?» — спрашивает растерянная пользовательница «X».

Šodien aptiekā paliku ar sausu muti. Man ir regulāri jādzer zāles, kuras pērku reizi 2 mēnešos. Šodien samaksāju tieši par 19 eiro vairāk. Vai tad Veselības ministrs neteica, ka šogad zāļu cenas samazinās? — Es esmu kļavas dvēsele (@RudensLapaVeeja) February 14, 2025

Министерство здравоохранения ответило на этот пост: «Здравствуйте! Не могли бы вы прислать фотографию чека, чтобы мы могли его проверить?»

Автор отмечает, что «к сожалению, я не взяла чек из-за шока. Это лекарства, прописанные психиатром».

Арнис: Это, наверное, «дешевые» лекарства... министр обещал немного поднять цену...

Большинство комментаторов, впрочем, отмечают, что покупаемые ими лекарства стали дешевле.