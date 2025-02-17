Грузы проплывают мимо: у латвийских портов все меньше работы

В портах Латвии в январе этого года перевалено 3,11 млн тонн грузов, что на 11,2% меньше, чем за тот же месяц 2024 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Больше всего в латвийских портах в январе 2025 года было перевалено насыпных грузов - 1,223 млн тонн, что на 41,4% меньше, чем в январе прошлого года.

В том числе зерна и зерновых продуктов было перевалено 606 600 тонн (-30,7%), древесной щепы - 267,2 тыс. тонн (-14,3%), а химических насыпных грузов - 50 400 тонн (+6,6%).

В то же время в январе этого года в латвийских портах не перегружался уголь, тогда как в январе прошлого года было перегружено 231 700 тонн угля.

В январе 2025 года объем генеральных грузов в портах Латвии составил 1,134 млн тонн (+10,5%), контейнерные грузы составили 435 500 тонн (+1,6%), перевалка древесины - 424 600 тонн (+29%), а грузов типа "ролл-он-ролл" - 249 000 тонн (+3,5%).

В январе латвийские порты перевалили 751 900 тонн наливных грузов, что на 94,1 % больше, чем за тот же период годом ранее.

Большую часть переваленных наливных грузов составили нефтепродукты - 703 800 тонн, что в 2,2 раза больше, чем в январе прошлого года.

Лидером по объемам перевалки в январе этого года стал Рижский порт, переваливший 1,475 млн тонн, что на 14,6% меньше, чем в январе 2024 года.

За ним следует Вентспилсский порт с 879 300 тоннами, что на 5,5 % больше, а на третьем месте Лиепайский порт с 520 300 тоннами, что на 24,9 % меньше, чем в январе 2024 года.

В январе этого года малые порты Латвии перевалили 234 600 тонн грузов, что на 4,7% меньше, чем в январе 2024 года.

Уже сообщалось, что в 2024 году латвийские порты перевалили 36,012 миллиона тонн грузов, что на 6,8 % меньше, чем в 2023 году.