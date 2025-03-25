Стоимость выкупа долей капитала телекоммуникационных компаний ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT) и ООО "Tet" может составить около 550-600 миллионов евро, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Министр экономики Виктор Валайнис не стал комментировать агентству ЛЕТА эту информацию, заявив, что различные названные суммы сделки - это спекуляции.

Правительство рассмотрит сделку по выкупу "LMT" и "Tet" во вторник на закрытом заседании, на котором министр экономики отчитается о проделанной работе за три месяца. Хотя Валайнис не захотел комментировать, будет ли правительство вообще рассматривать вопрос о выкупе "LMT" и "Tet", агентству ЛЕТА известно, что он скрыт в информационном докладе "Об исполнении протокольного решения заседания Кабинета министров", который есть в повестке дня.

Как сообщалось, 18 декабря 2024 года Кабинет министров уполномочил Министерство экономики сделать предложение "Telia" о выкупе всех ее долей "Tet" и "LMT".

По имеющейся у агентства ЛЕТА информации, встречные предложения "Telia" по дальнейшему развитию "LMT" и "Tet" больше серьезно не обсуждаются, но обсуждаются два основных сценария: как выкупить акции "Telia" и как управлять объединенной компанией в будущем.

Валайнис отказался прокомментировать, существует ли два или более вариантов дальнейших действий и что они предполагают.

По имеющейся у агентства ЛЕТА информации, первый вариант предусматривает, что государство выкупит акции "Telia" с помощью принадлежащих ему крупных предприятий - "Latvijas valsts meži" и "Latvenergo", но в этом случае около 200 миллионов евро придется выделить непосредственно из государственного бюджета. Пока неясно, поддержит ли Министерство финансов такой вариант, но премьер-министр Эвика Силиня ранее обещала, что на выкуп не будут потрачены средства государственного бюджета.

Если этот вариант будет реализован, то объединенные "LMT" и "Tet", скорее всего, будут контролироваться государственным предприятием, возможно, "Possessor", принадлежащим Министерству экономики, которая уже управляет долями государства в обеих компаниях - 51% "Tet" и 5% "LMT". Объединенная компания "LMT" и "Tet" будет подготовлена к котировке на бирже.

Агентству ЛЕТА не удалось выяснить судьбу входящей в группу "Tet" компании "Citrus Solutions", занимающейся проектированием и строительством инженерных систем.

Другой вариант предусматривает создание для сделки компании специального назначения, которая выкупит акции "LMT" и "Tet" у "Telia". В эту компанию будут инвестированы средства коммерческих банков, средства пенсионных фондов второго уровня и выпущены облигации на сумму около 200 миллионов евро, чтобы другие инвесторы также могли вложить в нее деньги.