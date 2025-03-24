ЛАПП понимает текущую ситуацию с безопасностью как приоритетом государства, но возражает против того, что мобильность, доступный, регулярный региональный пассажирский транспорт и финансово стабильные предприятия не воспринимаются как часть национальной безопасности.

Пассажирам следует ожидать в ближайшем будущем значительного сокращения маршрутной сети или даже прекращения обслуживания на некоторых ее участках, так как некоторые предприятия-перевозчики подталкиваются к банкротству в результате политики и действий Министерства сообщения.

ЛАПП уже обратилась к Министерству сообщения, Министерству финансов и Автотранспортной дирекции с просьбой срочно решить вопрос о пересмотре цен долгосрочных договоров на маршруты региональной сети, чтобы не подвергать риску непрерывность услуг и обеспечить доступность услуг автобусного транспорта для населения Латвии, не ухудшая тем самым ситуацию с внутренней безопасностью страны из-за внешних угроз.

ЛАПП призывает Министерство сообщения и Министерство финансов срочно, а не как раньше - в конце года, найти финансовые средства и уже в первом полугодии увеличить финансирование услуг общественного транспорта в региональной маршрутной сети.