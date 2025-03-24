Рыночная цена на электроэнергию на прошлой неделе в странах Балтии снизилась на 45%, сообщили в Latvenergo.

В Латвии цена на электроэнергию составила 61,60 евро за мегаватт-час (МВтч), в Литве — 61,58 евро за МВтч, а в Эстонии — 61,10 евро за МВтч.

Кроме того, в выходные дни наблюдались отрицательные почасовые цены.

Что случилось?

Снижение цен в странах Балтии в основном было обусловлено увеличением выработки электроэнергии из возобновляемых источников.

Производство на ветряных станциях выросло на 75%, на солнечных станциях — на 52%, а на гидроэлектростанциях — на 17% по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме того, из-за более теплой погоды снизилось общее потребление электроэнергии в странах Балтии, что улучшило соотношение производства и потребления, достигнув 90% от требуемого.

В скандинавских странах тенденции генерации электроэнергии были схожими — производство на ветряных станциях увеличилось на 65%, а на солнечных — на 55%. Дополнительно в регионе Северных стран спрос на электроэнергию снизился на 6%.

Потребности снизились

Общий объем потребления электроэнергии в странах Балтии снизился на 4% и составил 503 гигаватт-часов (ГВтч).

В том числе в Латвии объем потребленной электроэнергии был на 3% ниже, чем неделей ранее — 128 ГВтч. В Эстонии потребление снизилось на 6% — до 152 ГВтч, а в Литве было потреблено 223 ГВтч электроэнергии, что на 3% меньше.

Производство электроэнергии в странах Балтии увеличилось на 5%, и в общей сложности было произведено 452 ГВтч. В Латвии объем производства электроэнергии оказался на 31% ниже, чем неделей ранее — 103 ГВтч. В то же время в Эстонии производство увеличилось на 3%, составив 116 ГВтч, а в Литве выработка электроэнергии выросла на 40% — до 233 ГВтч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению электроэнергии в Латвии составило 81%, в Эстонии — 77%, а в Литве — 105%. В целом, как упоминалось, в странах Балтии было произведено 90% от общего объема потребляемой электроэнергии в регионе.

Ремонт электропроводки

25 декабря 2024 года была зафиксирована неисправность в трансграничном соединении между Финляндией и Эстонией — "Estlink 2". Согласно информации, опубликованной финским системным оператором, ремонтные работы на данном интерконнекторе продлятся до 1 августа текущего года.

Таким образом, из общей установленной мощности межгосударственных соединений между Финляндией и Эстонией в 1016 МВт доступными останутся только 358 МВт (по линии "EstLink 1"), что значительно ограничивает импорт электроэнергии из Северных стран.